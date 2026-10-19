Un preot din Ecuador a murit după ce un crucifix s-a desprins de pe perete și a căzut peste el în timpul unei slujbe transmise în direct. Imagini dramatice din biserică.

Un preot catolic a fost ucis de o cruce căzută în timpul unei slujbe, în Ecuador. Imagini cu un puternic impact emoțional | Shutterstock

Un preot din Ecuador a murit sâmbătă, după ce un crucifix de mari dimensiuni a căzut peste el în timpul unei slujbe religioase transmise în direct. Incidentul dramatic s-a petrecut în orașul Guayaquil, iar imaginile surprinse în timpul ceremoniei au arătat momentul în care obiectul religios s-a desprins de pe perete și l-a lovit pe preot. Potrivit reprezentanților Bisericii, acesta nu a supraviețuit impactului.

Un preot din Ecuador a murit după ce un crucifix a căzut peste el în timpul unei slujbe transmise în direct

Reverendul Patricio Alfredo Sánchez Molinari era preot paroh la Biserica Perpetual Relief, aflată în jurisdicția Vicariatului Central din Guayaquil. Moartea sa a fost anunțată de Arhiepiscopia de Guayaquil, care a transmis un mesaj de condoleanțe și de compasiune pentru cei care l-au cunoscut.

„A plecat spre Casa Tatălui pentru a se bucura de prezența și gloria Sa”, se arată în comunicatul publicat de reprezentanții arhiepiscopiei.

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Cum s-a produs tragedia în timpul slujbei

Tragedia s-a petrecut în timp ce preotul oficia slujba în fața enoriașilor. Ceremonia religioasă era transmisă în direct pe internet, însă înregistrarea originală a fost ulterior ștearsă. Imaginile incidentului au fost analizate de NBC News.

În videoclip, preotul apare în spatele altarului, cu fața către credincioșii prezenți în biserică. În spatele său se afla un crucifix de mari dimensiuni, montat pe perete. La un moment dat, acesta s-a desprins brusc și a căzut peste ceafa preotului, care nu a avut timp să reacționeze și nici nu a observat obiectul înainte de impact.

După ce a fost lovit, Patricio Alfredo Sánchez Molinari nu s-a mai ridicat. Înregistrarea surprinde reacțiile celor aflați în biserică, unde se aud țipete și plânsete. Mai mulți enoriași s-au grăbit să ajungă lângă preot pentru a-i acorda ajutor.

Incidentul a provocat emoție în rândul comunității religioase din Guayaquil, unde preotul își desfășura activitatea pastorală. Vestea morții sale a fost urmată de mesaje de condoleanțe și de omagii din partea celor care și-au exprimat regretul pentru pierderea suferită de comunitate.

Slujbă de comemorare pentru preotul din Ecuador

În memoria reverendului Patricio Alfredo Sánchez Molinari a fost programată o slujbă de împărtășanie pentru duminică seara, potrivit informațiilor publicate după incident.

Reprezentanții Arhiepiscopiei de Guayaquil au transmis un mesaj de rămas-bun, evocând trecerea preotului în eternitate și exprimându-și solidaritatea cu persoanele îndoliate.

Tragedia readuce în atenție riscurile asociate obiectelor de mari dimensiuni montate în spațiile publice, inclusiv în lăcașurile de cult. Până la clarificarea tuturor circumstanțelor, nu există suficiente informații pentru a stabili de ce s-a desprins crucifixul sau dacă au existat probleme legate de sistemul său de fixare.