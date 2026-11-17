Un Boeing 787-10 al companiei British Airways a ajuns cu trenul de aterizare pe iarbă, după ce a ieșit de pe calea de rulare a aeroportului Heathrow. Incidentul s-a produs înainte de decolarea spre Lagos.

Incident pe aeroportul Heathrow din Londra. Un Boeing 787-10 al companiei British Airways a ieșit de pe calea de rulare și a ajuns cu trenul de aterizare pe iarbă, în timp ce se pregătea pentru decolarea spre Lagos. Cauzele incidentului nu sunt cunoscute deocamdată.

Incident pe aeroportul Heathrow. Un Boeing 787-10 a ajuns cu trenul de aterizare pe iarbă

Un avion Boeing 787-10 al companiei British Airways a ieșit de pe calea de rulare a aeroportului Heathrow din Londra și a ajuns cu roata din față pe spațiul verde de lângă suprafața asfaltată. Incidentul s-a produs marți, 17 noiembrie, în timp ce aeronava se pregătea să decoleze spre Lagos, Nigeria.

Este vorba despre zborul BA75, care urma să plece de la Londra cu destinația Lagos. Potrivit publicației britanice The Sun, avionul avea la bord până la 215 pasageri, iar roata din față a rămas blocată în iarbă. La fața locului au intervenit echipele de urgență.

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Potrivit publicației The Aviation Hub, trenul de aterizare din față a rămas blocat în iarbă, iar imaginile de la fața locului arată roata orientată într-un unghi neobișnuit. Nicio persoană nu a fost rănită, iar echipele de intervenție au ajuns la aeronavă pentru a gestiona situația.

În urma incidentului, zborul BA75 a fost anulat. Reprezentanții British Airways și-au cerut scuze pasagerilor pentru problemele create și au anunțat că lucrează pentru a-i ajuta să ajungă la destinație.

Aeroportul Heathrow a precizat că nu au existat persoane rănite și că activitatea celorlalte zboruri nu a fost afectată.

Deocamdată, cauza pentru care aeronava a părăsit calea de rulare nu a fost stabilită oficial. Presa britanică a menționat și ipoteza unei erori de pilotaj, însă aceasta nu a fost confirmată de compania aeriană.

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