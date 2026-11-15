Cât costă o salată pe Aeroportul Otopeni! Suma este revoltător de mare! Lista completă de prețuri

Pasagerii care aleg să ia masa înainte de zbor pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din Otopeni trebuie să ia în calcul prețuri care pot depăși considerabil bugetul unei mese obișnuite. Iată ce prețuri sunt în prezent.

Cât costă să mănânci pe aeroportul Otopeni înainte de zbor? | Shutterstock, Facebook

O masă luată înainte de îmbarcare poate însemna o cheltuială considerabilă pentru pasagerii care tranzitează Aeroportul Internațional Henri Coandă din Otopeni. De la cafea și produse de patiserie până la burgeri, preparate din carne, salate și deserturi, oferta gastronomică este diversificată, însă prețurile diferă în funcție de restaurant și de tipul produselor alese.

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Cât costă să mănânci pe Aeroportul Otopeni în 2026

Un meniu disponibil la unul dintre restaurantele din zona Plecări arată că un prânz poate ajunge la câteva sute de lei, mai ales dacă pasagerii optează pentru un preparat principal, garnitură și desert.

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Aeroportul Henri Coandă pune la dispoziția călătorilor mai multe restaurante, cafenele și puncte de servire rapidă, amplasate atât în zona publică, cât și după controlul de securitate, în apropierea porților de îmbarcare.

Oferta include concepte culinare diferite, de la restaurante cu specific italian și preparate tradiționale românești până la unități de tip fast-food, cafenele și patiserii. Printre acestea se numără City Grill, Brioche Dorée, Buongiorno Italian, Hesburger, Fornetti, Chozen Noodle și Vivo Fusion Food Bar. O parte dintre locații funcționează nonstop, astfel încât pasagerii au posibilitatea de a găsi produse alimentare și în cazul zborurilor programate la ore târzii sau foarte devreme.

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Unul dintre restaurantele care propun preparate consistente este Vivo Fusion Food Bar, situat în Terminalul Plecări. Restaurantul funcționează 24 de ore din 24 și are în meniu burgeri, coaste, salate, supe, garnituri și deserturi.

Prețurile afișate pe panou oferă o imagine asupra costurilor pe care le poate presupune o masă într-o astfel de locație. Un călător a fotografiat panoul și a postat uluit pe rețelele de socializare imaginea.

„Nu am mai fost pe aeroportul Otopeni de vreo 15 ani 🥶 Deci nu mai știam ce prețuri se percep la alimentația publică de aici 🫣 Dar ce am văzut azi depășește orice imaginație 😭 Mai jos o să afișez prețuri la un bar de pe aeroport 💢 Atenție, bar de aeroport unde lunea vine și pleacă grăbită și nu un restaurant de lux🖤

La ce prețuri sunt aici dacă Doamne feri😐 râmâi blocat pe Otopeni 2 zile cheltui bugetul pe o săptămână la all inclusiv în Turcia ori Grecia🥶”, spune el.

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Reacțiile au fost multiple, iar mulți români spun că nu își permit să cumpere nimic când se află în tranzit pe Aeroportul Otopeni: „Eu merg des pe Otopeni, dar înafară de magazinul de la ieșirea Zboruri Domestice (un Carrefoure cu prețuri pt salariați), abia dacă îmi cumpăr o apă dacă simt neapărată nevoie. Altfel, sufletul! Au niște preturi de pici numai de la primele cifre...”

În ciuda reacțiilor de surprindere și dezamăgire din comentarii, au fost și voci care au pus problema în balanță, menționând costul chiriilor din locația respectivă: „Eu înțeleg frustrarea, dar v-ați întrebat vreodată care sunt chiriile? Din câte îmi amintesc licitația a pornit de la 100Euro/mp.”

„Este foarte scump, dar ai în aeroport și Carrefour, poate e percepția asta că suntem săraci sau uluiți, dar dincolo de bișnița din aeroport și mafia locală, se poate și mai rău. Un amărât de sendviș în aeroportul din Istanbul este 20-25 de EUR”, a spus cineva.

În timp ce altcineva a scris: „În toate aeroporturile din lume sunt prețurile astea chiar mai mari. Nu știați până acum?”

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Cât trebuie să scoată din buzunar cei care aleg un burger

Burgerii reprezintă una dintre principalele categorii ale meniului, iar prețurile pornesc de la 88 de lei și ajung la 149 de lei. Diferențele sunt date atât de ingredientele folosite, cât și de gramajul preparatelor.

Cel mai scump produs din această categorie este Mushroom & Truffle Burger, care cântărește 400 de grame și costă 149 de lei. Preparatul este urmat de Vivo Burger, de 450 de grame, pentru care clienții plătesc 128 de lei.

Double Cheeseburger și Halloumi Burger au fiecare un preț de 125 de lei, în timp ce Italian Burger costă 115 lei. Pentru un Cheeseburger sau un burger cu pui, fie că este vorba despre Spicy Chicken Burger, fie despre Fried Chicken Burger, prețul este de 110 lei.

Classic Burger, cu o greutate de 350 de grame, este disponibil la 105 lei. Cele mai ieftine variante sunt Supreme Smash Burger și New York Smash Burger, ambele de 280 de grame, care costă 88 de lei.

Prin urmare, chiar și alegerea unui burger din categoria celor mai accesibile variante presupune o cheltuială de aproape 90 de lei, fără a lua în calcul băuturile sau eventualele garnituri.

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Coaste la 210 lei și garnituri care se adaugă la nota de plată

Pentru pasagerii care preferă preparatele din carne, meniul include și House of Ribs, o porție de 830 de grame, comercializată la 210 lei. Acesta este cel mai scump preparat din lista postată de călătorul român.

La această sumă se pot adăuga garniturile, care sunt taxate separat. O porție de cartofi prăjiți, de 200 de grame, costă 35 de lei, în timp ce varianta Cheesy Potatoes, de 250 de grame, ajunge la 39 de lei.

Astfel, un client care comandă o porție de House of Ribs și cartofi prăjiți ajunge să plătească 245 de lei. Dacă preferă varianta cu brânză, totalul crește la 249 de lei, fără să fie incluse băuturile sau desertul.

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Salatele și supa, alternative pentru o masă mai ușoară

Meniul nu se adresează exclusiv celor care preferă preparatele consistente. Există și câteva variante de salate, însă prețurile acestora sunt, la rândul lor, destul de ridicate.

The Italian, o salată de 400 de grame, costă 110 lei, iar The Greek, cu același gramaj, este disponibilă la 95 de lei. Pentru Mixed Salad, o porție de 200 de grame, clienții trebuie să achite 55 de lei.

O altă opțiune este The Big Soup Theory, o supă de 400 de grame, al cărei preț este de 63 de lei.

Aceste preparate pot reprezenta alternative pentru cei care nu doresc să comande un burger sau o porție de carne, însă nici în această categorie prețurile nu sunt unele reduse.

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Cât costă deserturile pe aeroportul Otopeni

Nici capitolul deserturilor nu lipsește din meniu. Restaurantul propune trei variante, cu prețuri cuprinse între 46 și 48 de lei.

O porție de Tiramisu, de 170 de grame, costă 46 de lei. Baba con Crema Pistacchio și Zuppa Inglese au fiecare un preț de 48 de lei, iar gramajul este de 240 de grame pentru fiecare preparat.

Prin comparație cu prețul unui fel principal, deserturile reprezintă o cheltuială suplimentară importantă, mai ales pentru pasagerii care obișnuiesc să comande mai multe produse atunci când iau masa în oraș.

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Cât ajunge să coste o masă completă pentru un pasager

Prețurile individuale pot părea mai ușor de gestionat atunci când sunt analizate separat, însă situația se schimbă în momentul în care sunt adunate produsele comandate pentru o masă completă.

De exemplu, un pasager care alege un Supreme Smash Burger, o porție de cartofi prăjiți și un desert Tiramisu trebuie să achite 169 de lei. Dacă optează pentru un Cheeseburger, cartofi și desert, nota ajunge la 181 de lei.

O variantă mai scumpă, care include Mushroom & Truffle Burger, Cheesy Potatoes și Baba con Crema Pistacchio, ajunge la 236 de lei. În cazul unei comenzi formate din House of Ribs, o garnitură de cartofi și un desert, totalul poate depăși 290 de lei.

Aceste exemple arată că diferența dintre o comandă simplă și una care include mai multe preparate poate fi considerabilă. În plus, calculele nu includ băuturile, care pot crește suplimentar valoarea bonului.

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De ce diferă oferta gastronomică în funcție de zona aeroportului

Pasagerii trebuie să țină cont și de amplasarea restaurantelor. Aeroportul Henri Coandă are puncte de alimentație atât înainte de controlul de securitate, cât și în zona porților de îmbarcare. Oferta diferă de la o locație la alta, în funcție de specificul restaurantului și de produsele comercializate.

Cei care au mai mult timp la dispoziție pot analiza variantele disponibile în terminal înainte de a lua o decizie. În schimb, pasagerii care ajung în apropierea orei de îmbarcare pot avea mai puține posibilități de a alege, în funcție de zona în care se află și de timpul rămas până la plecare.

De asemenea, existența unor restaurante și cafenele cu program nonstop este relevantă pentru cei care călătoresc noaptea sau dimineața devreme, când o parte dintre unitățile comerciale din afara aeroportului nu sunt deschise.

Costurile cu mâncarea reprezintă un element pe care pasagerii îl pot lua în calcul atunci când își pregătesc bugetul pentru călătorie. O masă comandată înainte de zbor poate însemna o cheltuială de peste 150 de lei pentru o singură persoană, dacă aceasta include un preparat principal, o garnitură și un desert.

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Lista de prețuri postată pe rețelele de socializare arată că, la Vivo Fusion Food Bar, burgerii costă între 88 și 149 de lei, salatele între 55 și 110 lei, iar preparatele din categoria garniturilor între 35 și 39 de lei. Cea mai scumpă opțiune din meniu este porția de House of Ribs, disponibilă la 210 lei.

Este important de precizat că aceste tarife se referă la un singur restaurant din Aeroportul Otopeni și nu reflectă prețurile tuturor unităților de alimentație publică din terminal. Oferta este diversificată, iar pasagerii pot găsi și cafenele, patiserii sau restaurante cu alte tipuri de preparate și categorii de preț.

De asemenea, călătorii pot opta pentru mânacare de acasă, astfel că nu trebuie să își potolească foamea cumpărând produsele din aeroport. Produsele alimentare care nu sunt lichide pot trece de securitate.