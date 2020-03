Japonia comemorează modest nouă ani de la tsunamiul din 2011, din cauza epidemiei noului coronavirus

Din cauza coronavirusului, Gvernul japonez a anulat anul acesta marea ceremonie naţională care are loc anual la Tokyo din 2012 în prezenţa premierului, membrilor familiei imperiale, unor aleşi locali, diplomaţi şi rude ale victimelor.

Tsunamiul a antrenat cea mai gravă catastrofă nucleară de la cea de la Cernobîl, în aprilie 1986, în URSS.

Accidentul de la Centrala Nucleară Fukushima a obligat 160.000 de persoane să fugă din regiune, din cauza radiaţiilor.

”Peste 40.000 de rezidenţi nu au putut, în continuare, să se întoarcă acasă”, a amintit miercuri, într-un comunicat, guvernatorul prefecturii Fukushima, Masao Uchibori, îndemnând populaţia ţării să-şi menţină susţinerea faţă de sisnistraţi.

”În spatele interesului tot mai scăzut şi zvonurilor, există copii care continuă să trăiască momente dureroase şi rezidenţi care suferă de singurătate”, a subliniat el.

Desfiinţarea completă a centralei nucleare este aşteptată peste patru decenii, iar statul speră să promoveze la Jocurile Olimpice de la Tokyo din această vară eforturile de reconstrucţie realizate până acum.

“I want to run with Mai and the lost kids.” talks to one father who found his daughter’s body in the aftermath of ’s 3/11 tsunami. He is set to run a part of the torch relay in her memory

— QuickTake by Bloomberg (@QuickTake)

Ştafeta Flăcării Olimpice în Japonia urmează să înceapă în mod simbolic la 26 martie din regiunea Fukushima.

Sursa : news.ro