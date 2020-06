Joe Biden îngenuchiază la o manifestaţie împotriva rasismului după moartea lui George Floyd

”Suntem o naţiune care suferă în acest moment, dar nu ar trebui să lăsăm această durere să ne distrugă. În calitate de preşedinte, eu voi ajuta la purtarea acestei discuţii - aşa cum am făcut-o azi, când am fost la locul manifestaţiilor din noaptea trecută la Wilmington”, a promis Biden în acest mesaj postat pe Twitter.

Preşedintele american Donald Trump - aflat la rândul său în campanie în vederea unei eventuale realegeri - este acuzat de către democraţi de faptul că alimentează violenţele în curs în Statele Unite.

Locatarul Casei Albe a promis să ”oprească violenţa colectivă” şi a arătat cu degetul ”stânga radicală” şi maiales mişcarea radicală ”antifa” (antifascişti), pe care a anunţat că vrea să o desemneze drept ”organizaţie teroristă”.