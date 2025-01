Nicolae Guță a intervenit în scandalul dintre Narcisa și Alberto Guță. Ce se întâmplă între cei doi și cui îi ia apărarea

Alberto Guță și Narcisa au intrat în război! Fosta parteneră a lui Nicolae Guță i-a aruncat vorbe dureroase fiului ei, iar manelistul a intervenit. Iată de la ce a pornit scandalul uriaș!

Alberto Guță și mama lui, Narcisa Balaban, au intrat într-un conflict deschis pe care l-au dezbătut public zilele acestea.

Pentru că fiul ei și al lui Nicolae Guță a decis să se mute alături de iubita lui, Raluca, Narcisa Balaban a pornit un întreg scandal împotriva acestuia.

Fosta parteneră a manelistului nu a putut să accepte faptul că fiul ei este pe cale de a-și întemeia o familie alături de fata pe care o iubește, cu toate că acesta este major și că tânăra respectivă îl susține indiferent de problemele care apar în viața lui, potrivit spuselor acestuia.

Nicolae Guță a intervenit în scandalul dintre Narcisa și Alberto Guță

Mama lui Alberto Guță a intrat live pe platforma Tik Tok și i-a aruncat vorbe grele atât fiului ei, cât și iubitei lui pe care este clar că nu o acceptă sub nicio formă.

După ce tânărul a aflat că mama lui vorbește public despre problemele din familie, acesta a decis să intre și el live și să facă lumină.

Cu ochii în lacrimi și dezamăgit de cele întâmplate, Alberto Guță le-a povestit fanilor că nu îi vine să creadă în ce situație a ajuns, susținând că indiferent de răutățile spuse de Narcisa, el o va ierta pe mama lui și că va trece peste tot atunci când ea își va da seama cât de mult rău îi face.

Deși tânărul i-a cerut mamei sale să rezolve situația în privat, aceasta nu i-ar fi răspuns la telefon și ar fi refuzat orice formă de comunicare.

„Cu durere mare în suflet, fac acest info pentru mama mea pentru că această situație mă apasă de luni de zile și mi-a creat o mică formă de depresie și o să vă explic și de ce. Mama a decis să intre aici și să dea cu noroi în mine și iubita mea pentru simplu fapt că am ales să-mi fac și eu viața și să stau liniștit, să nu deranjez pe nimeni. Mamă, ce vreau eu ție să spun, e foarte urât ce ai făcut să speli rufele în public și plus că trebuia să ne ții aproape pentru că doar pe mine și pe iubita mea ne mai ai acum la bătrânețe și tu ne dai cu piciorul” îi transmitea Alberto Guță mamei sale.

„Tu ai zis că nu te interesează dacă ar fi să am un copil cu fata asta, pe tine nu te interesează, tu nu o agreezi pe fata asta. E o fată foarte cu minte, trage cu mine și trage cu casa, în primul rând. E foarte greu să găsești o fată așa în ziua de azi. Mamă, ce zic, eu sper să pui stop la toată situația asta, pentru că îmi faci mie rău, îmi faci foarte mare rău, nu-ți dai seama cât rău îmi faci mie și sper să îți revii la normal, mamă, că eu așa nu te cunosc” a mai adăugat acesta.

Cu toate că Nicolae Guță nu s-a implicat inițial în scandalul lor, manelistul a simțit nevoia să intervină și să îi ia apărarea unui dintre aceștia

Iată ce a spus celebrul cântăreț de manele și ce cuvinte i-a transmis fostei sale partenere!

„Narcisei nu îi place nici de ea. Cum să îi placă de altcineva? Narcisa se pune ea pe primul loc, s-a pus întotdeauna. Ea se consideră o vedetă, o supervedetă. Sunt multe de spus, dar mă abțin. Alberto să își vadă de treaba lui, să își vadă de, hai să îi zicem, meseria asta pe care i-a dat-o Dumnezeu și dacă vrea vreodată să îndrepte sau dacă are ceva de spus, să își spună lui, cum i-am spus, nu pe TikTok. Total greșit pentru că acestea nu se rezolvă pe TikTok” a spus Nicolae Guță, la Știrile Antena Stars, prezentate de Geanina Ilieș și Marius Niță.

„Tu de aici încolo trebui să fii un om asumat și să îți iei viața în piept pentru că tu nu mai ești singur, ești căsătorit, aici nu e gagicăreală, nu trăim pentru o zi sau două”, a mai adăugat acesta.

Nicolae Guță consideră că iubita fiului lui este o fată bună, cu educație și crede că se potrivește cu Alberto, mai ales că amândoi își doresc o familie.

Mai mult decât atât, manelistul i-a propus băiatului să vină la el la Petroșani și să îl ia la cântări, cu toate că el și-a dorit până acum să stea la mama lui.

În tot acest timp, Narcisa Balaban, lansa în online alte informații care i-au băgat în ceață totală pe internauți:

„Eu m-am băgat datoare ca să pot să termin tot ce am început, pentru că eu am cheltuit tot, tot ce am avut am băgat în copilul acesta, nu îmi pare rău. Dar nu pot să îl accept cu o femeie care vine în casa mea, nu pot să accept. Băi, mamelor! Mie îmi pare bine ca băiatul meu să fie cu o fată, sunt de acord, Dumnezeu mi-e martor, dar vii în casa mea să îmi domini casa? Să mă domini pe mine? Să îmi iei băiatul de lângă mine?”

