La un pas de moarte. Trăiește după ce a fost victima unui atac terorist. „M-au salvat, au stat între mine și bombă”

David Califa se afla în Instanbul împreună cu un grup de turiști pe care urma să îi ducă la cele mai frumoase și cele mai bune restaurante din oraș. În timpul turului, trei turiști au fost uciși în urma unui atac terorist, dar acest lucru nu l-a împiedicat pe ghid să își continue meseria.

Bărbatul avea planul pentru ziua respectivă pregătit, de la locul unde vor mânca dimineața până la obiectivele turistice pe care le vor vizita și locurile perfecte pentru poze. Însă toate aceastea nu au putut fi duse la bun sfârșit.

În timp ce se plimbau pe o stradă importantă din inima unui cartier turc, au început să se audă zgomote puternice. Grupul făcea o fotografie în momentul în care s-a produs inevitabilul.

"Am auzit o bubuitură ca o trântă metalică", spune Califa. „Apoi am deschis ochii și a fost fum.” Într-un fel a descoperit că era încă în picioare, dar hainele erau sfâșiate și glezna îi sângera. „Mi-am văzut prietenii care stăteau în fața mea.” O femeie era deja moartă. Alții au fost îngrozitor de răniți. A văzut și trupul atentatului sinucigaș. „Prietena mea m-a luat de mână și ne-am așezat. Se simțea ca vârstele așteptând. O jumătate de oră se simte ca o viață. Toată lumea sângera, toată lumea striga. Doi dintre prietenii mei au murit în fața mea. Un bătrân care lucra într-un magazin mic, care vând eșarfe ieftine, a intrat pe stradă cu toate eșarfele și a încercat să oprească sângerarea și să crabe turnichetele. Îmi amintesc că am privit în sus și oamenii erau la fiecare fereastră cu telefoane. ”

Un membru turc al statului islamic a detonat o bombă sinucigașă, în urma atacului patru persoane au decedat. Trei dintre persoanele decedate erau chiar din grupul lui Califa, în timp ce a patra victimă era un iranian, ai cărui copii mici au fost grav răniți în urma atacului.

„În timp ce stăteam pe stradă, așteptând ambulanța, mi-am dat seama că viața s-a schimbat. Chiar și atunci m-am gândit: nu voi lăsa teroriștii să mă pedepsească de două ori, mai întâi cu pierderea prietenilor și apoi să mă refuze un oraș pe care îl iubeam. Știam că mă voi întoarce.”

Tururile pe care le organizează Califa sunt de înaltă calitate și costă în jur de 2.800-3.000 de lire pentru 4-6 zile. Acesta îi duce la cele mai bune 50 de restaurante din lume.

De la atac, tururile sale au preluat un nou sens al scopului. Mai mult decât mâncarea propriu-zisă, Califa este preocupată de experiența mâncării, descoperirea unei alte culturi, conexiunile

În anul 2016, trei atentatori sinucigași Isis au atacat aeroportul din Istanbul, în iulie armaai turcă a organizat o lovitură de stat și, după aceea, zeci de mii de oameni au fost arestați. Califa a urmărit evenimente din Tel Aviv. „O altă bombă, apoi o lovitură de stat, o altă bombă. Am început să visez noaptea că sunt Istanbul și teroriștii mă atacau din fiecare colț. Visuri stupide, lucruri nebunești.

La cinci luni după bombă, a decis să se întoarcă. Prietenii săi au încercat să-l descurajeze, terapeutul său a spus că nu este o idee bună: Califa a simțit că trebuie să se confrunte cu trauma sa. „Cred că frica este cea mai mare constrângere”, spune el.