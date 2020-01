Liderul suprem iranian Ali Khamenei se roagă la sicriul lui Qassem Soleimani, adus la Teheran

Înconjurat de preşedintele iranian Hassan Rohani, preşedintele Parlamentului Ali Larijani, generalul de divizie Hossein Salami - comandantul Gardienilor Revoluţiei şi şeful autorităţii judiciare Ebrahim Raisi, ayatollahul Ali Khamenei a spus o rugăciune în arabă luni, cu puţin înainte de ora locală 9.30 (8.00, ora României), după care a plecat de la faţa locului împreună cu lideriiprezenţi.

Iran's spiritual leader Ayatollah Ali Khamenei prays for Lt-Gen Qassem Soleimani at a funeral ceremony in Tehran University. The event is being broadcast live on several TV channels

— BBC Monitoring (@BBCMonitoring)

Primele rânduri din asistenţă s-au năpustit atunci către sicriele în care se află rămăşiţele generalului Soleimani, ale irakianului Abu Mahdi al-Muhandis - numărul doi în Hashd al-Shaabi, o coaliţie paramilitară proiraniană integrată în forţele irakiene de securitate - şi alţi patru iranieni ucişi odată cu ei.