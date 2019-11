„Lordul Verighetă” este pe cale să se căsătorească pentru a noua oară! E mai mare decât ea cu 41 de ani și nu s-au văzut niciodată, dar sunt suflete pereche!

Ron a luat această decizie după o poveste de dragoste de un an de zile, desfășurată în permanență în mediul online. Cei doi nu s-au văzut până acum deloc, însă bărbatul este pregătit să oficializeze această relație imediat cum va ajunge în Marea Britanie, unde Rose Hans lucrază ca asistent medical.

Chiar dacă Rose este cu 41 de ani mai mică decât Ron, acesta este sigur că iubirea lor e puternică: „Nu contează că nu ne-am întâlnit, după câte am vobit, pot spune că suntem perechea perfectă. Vârsta este doar un număr și nu-mi pasă că am dublu vârsta ei. Ea nu este numai frumoasă la exterior, dar are și o frumusețe interioară. Este îndrăgostită profund de mine și eu sunt de ea.”

Ron s-a căsătorit pentru prima dată ca adolescent în 1966. Avea doar 19 ani la acea vreme și a continuat să aibă alte șapte căsătorii nereușite - cea mai lungă fiind de 12 ani și cea mai scurtă doar 10 luni. Vorbind despre trecutul lui, Ron a spus că de fiecare dată „ceva a mers prost”.

Totuși, lipsa de succes nu l-a descurajat să-și caute dragostea. Glumind că a fost poreclit cândva „Lordul verighetei”, Ron a spus că a atras multă atenție online din cauza istoriei sale și consideră că Rose va fi „un tovarăș grozav”. El a adăugat că această căsătorie va fi cu siguranță diferit și, întrucât Rose este asistentă, ea va putea să "mă ajute la bătrânețe".