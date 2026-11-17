Marea Britanie își pregătește locuitorii pentru un posibil eveniment „Black Sky”, care ar putea provoca pene masive de curent și întreruperea serviciilor esențiale. Ce avertizează experții și ce provizii ar trebui să aibă oamenii în casă?

Marea Britanie ia măsuri pentru un posibil scenariu de criză care ar putea afecta viața de zi cu zi a milioane de oameni. Un eveniment de tip „Black Sky”, provocat de un atac cibernetic, un dezastru natural sau fenomene meteo extreme, ar putea lăsa populația fără electricitate, apă, comunicații și acces la alimente. Experții avertizează că țara nu este suficient de pregătită pentru o astfel de situație, iar autoritățile îi îndeamnă pe oameni să își facă provizii pentru cel puțin trei zile.

Marea Britanie se pregătește pentru un posibil „Black Sky”

Avertismentul autorităților britanice vine într-un moment în care mai multe incidente au provocat probleme în diferite domenii din Europa. Printre acestea se numără atacuri informatice asupra sistemelor unor supermarketuri, o întrerupere majoră a serviciilor Microsoft Outlook și o serie de alerte false cu bombă. Aceste evenimente au readus în atenție cât de vulnerabile pot deveni serviciile de care oamenii depind în fiecare zi.

Oficialii britanici spun că populația trebuie să fie pregătită pentru situații neprevăzute. Mesajul autorităților este simplu: oamenii trebuie să fie atenți, dar nu să intre în panică.

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Ce este un eveniment „Black Sky” și cât de periculos poate fi

Termenul „Black Sky” este folosit pentru a descrie un scenariu extrem în care serviciile esențiale ale unei țări ar putea fi întrerupte simultan sau pe scară largă. Nu este vorba despre un singur tip de dezastru. O astfel de situație ar putea fi provocată de fenomene naturale, condiții meteo extreme sau atacuri cibernetice.

De exemplu, inundațiile și incendiile de vegetație pot afecta rețelele de electricitate și pot lăsa comunități întregi fără curent. În același timp, un atac informatic de amploare ar putea viza infrastructura unei țări și ar putea bloca mai multe servicii importante.

Un astfel de atac ar putea afecta rețelele electrice, comunicațiile telefonice și sistemele care asigură alimentarea cu apă. Magazinele ar putea avea probleme cu funcționarea frigiderelor și congelatoarelor, ceea ce ar duce la alterarea alimentelor. De asemenea, spitalele și transportul public ar putea întâmpina dificultăți.

Pentru oamenii obișnuiți, consecințele ar fi ușor de observat. Fără electricitate, multe locuințe ar rămâne fără încălzire, iar unele persoane nu ar mai putea găti sau încărca telefoanele. Dacă și rețelele de apă ar fi afectate, accesul la apă potabilă și la condiții normale de igienă ar deveni o problemă.

Specialiștii în apărare și pregătire pentru situații de urgență consideră că o țară trebuie să poată face față unei astfel de crize timp de cel puțin trei zile. În acest context este folosită și expresia „nouă mese până la anarhie”. Aceasta sugerează cât de repede pot apărea probleme serioase într-o societate dacă aprovizionarea cu alimente este întreruptă, scrie independent.co.uk.

Ce avertisment au transmis autoritățile din Marea Britanie

Guvernul britanic a lansat campania „Be Ready”, prin care vrea să încurajeze populația să se pregătească pentru eventuale situații de urgență. Inițiativa face parte dintr-un plan desfășurat pe o perioadă de trei ani, care urmărește să crească nivelul de pregătire al gospodăriilor.

Printre riscurile luate în calcul se numără inundațiile, incendiile de vegetație, penele de curent și atacurile cibernetice. Autoritățile recomandă măsuri simple, care pot face diferența în primele zile ale unei crize.

Wes Streeting a îndemnat populația să fie atentă, dar fără să se lase cuprinsă de panică. Oficialul a explicat că fiecare familie poate contribui la siguranța proprie dacă păstrează în locuință câteva lucruri de bază.

„Este încurajator că oamenii iau măsuri practice pentru a fi pregătiți”, a declarat acesta pentru BBC Newsnight.

El a amintit că alimentele conservate, lanternele și alte obiecte de uz casnic pot fi utile în cazul unor întreruperi ale serviciilor. Potrivit oficialului, astfel de măsuri pot ajuta familiile să treacă mai ușor peste situații precum inundațiile, penele de curent sau problemele la rețeaua de apă.

Pe de altă parte, un grup de experți din Camera Lorzilor a avertizat că Marea Britanie nu este suficient de pregătită pentru situații de urgență. Specialiștii consideră că autoritățile trebuie să acorde mai multă atenție riscurilor și să ia măsuri înainte ca o criză majoră să apară.

Ce provizii ar trebui să avem în casă pentru trei zile

Campania „Be Ready” include și o listă cu obiectele și proviziile pe care fiecare gospodărie ar trebui să le aibă la îndemână. Recomandarea este ca oamenii să fie pregătiți să se descurce timp de aproximativ 72 de ore, dacă alimentarea cu apă sau electricitate este întreruptă.

Lista include produse și obiecte de bază, care pot fi păstrate în casă fără pregătiri complicate.

Printre cele mai importante se numără:

Apă îmbuteliată: autoritățile recomandă aproximativ trei litri de apă pentru fiecare persoană, pentru fiecare zi, doar pentru băut. Este nevoie de o cantitate suplimentară pentru gătit și igienă.

Alimente care nu se alterează ușor: conservele de carne, fructele și legumele sunt câteva dintre variantele recomandate. Este bine să existe și un desfăcător de conserve. Familiile care au animale de companie trebuie să păstreze și hrană pentru acestea.

Produse pentru igienă: dezinfectantul pentru mâini și șervețelele umede pot fi foarte utile dacă alimentarea cu apă este întreruptă.

Lanterne și baterii de rezervă: acestea pot asigura iluminatul în cazul unei pene de curent. Păturile, sacii de dormit și hainele groase sunt importante pentru menținerea căldurii.

O baterie externă: un power bank poate ajuta la încărcarea telefonului mobil, mai ales atunci când nu există electricitate.

Un radio cu baterii sau cu manivelă: acesta poate fi folosit pentru a afla informații și instrucțiuni de la autorități, chiar dacă rețelele de telefonie nu funcționează.

O trusă de prim ajutor: ar trebui să conțină plasturi rezistenți la apă, bandaje, dezinfectant, pansamente sterile, mănuși și un termometru.

Produse pentru bebeluși: familiile cu copii mici trebuie să aibă suficiente scutece și lapte praf. Autoritățile recomandă formulele de lapte gata preparate, care nu necesită fierberea apei.

Bani și documente importante: este indicat să existe bani în numerar, în bancnote și monede, dar și copii ale actelor de identitate și ale documentelor importante. Numerele de telefon esențiale și informațiile despre medicamentele administrate în mod regulat ar trebui notate pe hârtie.

De ce este important să fim pregătiți pentru o criză de 72 de ore

Primele trei zile după o situație de urgență pot fi foarte dificile. În cazul unei pene de curent de amploare sau al unei întreruperi a alimentării cu apă, intervențiile autorităților și reluarea serviciilor pot necesita timp.

În astfel de momente, accesul la magazine, bancomate și mijloace de transport poate fi limitat. De aceea, o rezervă de apă, alimente și produse de bază poate ajuta o familie să treacă mai ușor peste primele zile.

Pregătirea nu presupune cumpărături exagerate și nici acumularea unor cantități mari de produse. Recomandarea este ca fiecare gospodărie să aibă o rezervă adaptată nevoilor sale și să verifice periodic dacă alimentele, bateriile și celelalte obiecte sunt încă în stare bună.

Un alt lucru important este accesul la informații. Dacă telefonia mobilă și internetul nu funcționează, un radio cu baterii sau cu manivelă poate deveni una dintre cele mai utile surse de informare.

BBC a pregătit, la rândul său, un plan pentru un posibil eveniment „Black Sky”. Acesta prevede organizarea unui studio radio de urgență, în care aproximativ 100 de angajați să poată continua să transmită informații. Planul include provizii de hrană, apă și combustibil pentru trei zile.

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