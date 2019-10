Maria s-a căsătorit din dragoste, dar soțul ei a devenit un monstru! Copiii ei au ajuns să nu o mai recunoască! Scrisoarea tulburătoare pe care a adresat-o tuturor femeilor. „Primul semn…”

O tânără în vârstă de 23 de ani, victimă a violenței domestice, le-a adresat o scrisoare tuturor femeilor, după ce a ajuns pe un pat de spital, cu mandibula ruptă, din cauza celui pe care îl credea bărbatul vieții ei.

Tânăra, Maria Hopkins, avea doar 15 ani când l-a întâlnit pe Ricky Wilding. „Am fost buni prieteni la început, iar după câteva luni, am început să fim împreună. Ne-am înțeles bine. Era exact cum te-ai aștepta să fie un iubit. Nu am avut motive de îngrijorare”, a povestit ea.

Acum mamă a doi copii – o fetiță în vârstă de cinci ani și un băiat în vârstă de trei ani, femeia, din orașul englez Swindon, a povestit cum, după ce s-a căsătorit și a devenit mamă, soțul ei a început să se transforme într-un monstru.

Fostul ei partener, tatăl celor doi copii ai ei, condamnat la șase ani și opt luni de închisoare după ce a atacat-o, în iulie, lăsând-o cu mandibula ruptă. Cei doi copii ai ei nici nu au mai recunoscut-o și s-au speriat atunci când au văzut-o.

„În 2014, am născut-o pe fiica noastră. La aproximativ un an, comportamentul lui a început să se schimbe. Nu era violent și nu fuma, nu consuma alcool sau droguri. Nu ne certam, dar tonul lui în conversațiile de zi cu zi începuse să se schimbe. A început să își dea cu părerea despre orice și să devină extrem de gelos. Nu aveam voie să ies cu prietenii”, a povestit ea.

„În 2016, l-am născut pe fiul nostru, dar comportamentul lui Ricky s-a deteriorat rapid în anul ce a urmat. Parcă a apăsat cineva pe un întrerupător. Prima dată când m-a lovit am fost foarte șocată. Nu mă așteptam la așa ceva din partea lui. În timp, m-am obișnuit. Pe 15 iulie anul acesta, cu mult timp după ce ne-am despărțit, Ricky a venit neanunțat acasă la mine. Credea că am cunoscut pe cineva și mi-a cerut telefonul mobil. Am refuzat să i-l dau. M-am închis în casă, dar a dărâmat ușa și m-a atacat. Sora mea a reușit să sune după ajutor”, a mai povestit tânăra.

Maria a fost dusă de urgență la spital cu mandibula ruptă și coloana fracturată. Medicii au fost nevoiți să îi facă un implant metalic în mandibulă.

„Mandibula mea nu va mai fi niciodată normală. Pot să mănânc pe o singură parte. Nu am simțit niciodată furie pentru el, deoarece eram concentrată pe recuperarea mea în urma intervenției chirurgicale. Prima dată când am simțit furie la adresa lui a fost la tribunal. Când judedecătorul citea detalii despre operația mea, Ricky afișa mândrie”, a spus ea.

Tânăra a precizat că i-a explicat fiicei ei ce s-a întâmplat și că va face la fel și cu fiul ei, când acesta va crește mai mare.

„Dacă le spun de timpuriu, vor avea timp să proceseze totul și să știe că acțiunile tatălui lor nu au cum să îi definească și pe ei, ca persoane”, a explicat ea.

„Sfătuiesc toate persoanele care se află în relații abuzive să meargă la poliție. Este important să fiți atenți la cei dragi. Violența domestică se poate ascunde oriunde. Pentru mine este dificil să îmi spun povestea, dar, dacă așa pot ajuta pe cineva, atunci merită”, a precizat tânăra.

Acum, Maria Hopkins are o nouă relație, fericită, cu un bărbat pe care l-a întâlnit chiar în perioada în care se afla în spital.