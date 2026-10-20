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Momente dramatice în China! O fetiță a rămas suspendată la etajul 12. Gestul disperat al vecinilor care i-au salvat viața | VIDEO

O fetiță a rămas suspendată la etajul 12 al unui bloc din China. Vecinii au intervenit în ultimul moment pentru a-i salva viața. Imagini dramatice.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Marti, 20 Octombrie 2026, 19:16 | Actualizat Marti, 20 Octombrie 2026, 19:16
Momente dramatice în China! O fetiță a rămas suspendată la etajul 12 | Instagram / channelnewsasia
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Momente de panică în China, după ce o fetiță a rămas suspendată în gol, la etajul 12 al unui bloc. Vecinii au intervenit rapid și au făcut tot posibilul pentru a o salva. Scenele dramatice au fost filmate.

Momente dramatice în China! O fetiță a rămas suspendată la etajul 12

Imagini șocante au fost surprinse într-un bloc de apartamente din provincia Fujian, China, unde o fetiță a fost la un pas de o tragedie. Copila a rămas suspendată la etajul 12, după ce capul i-a rămas blocat în grilajul unei ferestre. Vecinii au observat ce se întâmplă și au intervenit imediat. Au făcut tot ce le-a stat în putință ca micuța să nu cadă în gol.

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Scenele dramatice au fost filmate și au devenit virale. În clipul video se vede cum locatarii s-au mobilizat rapid și au încercat să o susțină pe fetiță până la sosirea echipelor de intervenție.

Fetița a rămas blocată la etajul 12 al unui bloc din China

Incidentul a avut loc sâmbătă, 17 octombrie, în provincia Fujian din China. Potrivit informațiilor disponibile, copilul a rămas prins cu capul în grilajul unei ferestre aflate la etajul 12 al clădirii.

Poziția în care se afla fetița i-a pus viața în pericol. Vecinii au realizat rapid gravitatea situației și au încercat să o ajute până la sosirea salvatorilor.

Imaginile surprinse la fața locului arată momentele tensionate în care vecinii s-au mobilizat pentru a o ajuta pe fetiță. Aceștia s-au folosit de un scaun în încercarea de a o ține.

Din fericire, până la sosirea echipelor specializate, locatarii au încercat să mențină situația sub control și să îi ofere fetiței o șansă de a scăpa nevătămată.

Echipele de urgență au reușit să o elibereze

Din fericire, intervenția s-a încheiat cu bine. Echipele de urgență au reușit să pătrundă în apartament și să o elibereze pe fetiță din grilajul ferestrei.

Copila a fost salvată, după momente în care viața ei a fost pusă în pericol.

Acest caz readuce în atenție importanța măsurilor de siguranță la ferestre și balcoane, mai ales în locuințele în care trăiesc copii mici. Grilajele, ferestrele deschise și spațiile înguste pot deveni periculoase dacă cei mici ajung nesupravegheați în apropierea lor.

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