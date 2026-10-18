O româncă a izbucnit în plâns pe aeroport, după ce a aflat cât o costă un bagaj în plus pentru China | VIDEO

O româncă a avut parte de o surpriză neplăcută pe aeroport, înainte de zborul spre China. Femeia a izbucnit în plâns după ce a aflat cât trebuie să plătească pentru un bagaj în plus.

O româncă a avut parte de o călătorie plină de emoții și situații neașteptate, în drumul său spre China.

O româncă a rămas fără cuvinte după ce a aflat cât o costă un bagaj în plus pentru China

Tânăra a mărturisit că știa că bagajul său depășește greutatea permisă și se aștepta să plătească o taxă suplimentară la aeroport. Nu și-a imaginat însă că va ajunge să scoată din buzunar încă 700 de euro, doar pentru zborul dus. Costul neașteptat a copleșit-o, iar drumul spre destinație a fost mult mai dificil decât își închipuise.

Tânăra a povestit că nu va uita prea curând drumul spre China. Deși știa că bagajul depășește limita de greutate admisă, aceasta era pregătită să achite o taxă suplimentară. Suma pe care a aflat-o la aeroport a fost însă mult peste așteptările sale.

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Pe lângă costul neașteptat, românca a avut parte și de o perioadă lungă de așteptare în aeroport. Timp de aproximativ o oră și jumătate, a încercat să rezolve formalitățile de check-in, înainte de a se îndrepta spre avion.

De ce a izbucnit românca în plâns în timpul călătoriei

Taxa pentru bagaj nu a fost singurul motiv pentru care tânăra a trecut prin momente dificile. Aceasta a povestit că i-a fost teamă și din cauza traseului avionului. Gândul că se afla într-un avion care urma să zboare deasupra Orientului Mijlociu, o zonă despre care auzise vești îngrijorătoare, i-a amplificat starea de neliniște.

Pentru a-și lua gândul de la frică, tânăra a încercat să se concentreze asupra altor lucruri. Mâncarea, jocul Sudoku și alte activități au ajutat-o să își ocupe timpul și să treacă mai ușor peste orele petrecute în avion.

A ajuns în China, dar bagajele nu au mai venit

După escale și multe ore petrecute pe drum, românca a ajuns în cele din urmă la destinație. Numai că problemele nu s-au încheiat odată cu aterizarea. Tânăra a descoperit că bagajele sale nu au mai sosit.

După ce plătise deja sute de euro în plus pentru transportul bagajului, s-a trezit că nici nu i-a fost adus.

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