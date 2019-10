Momentul în care o jurnalistă este diagnosticată cu cancer la sân în direct, pe Facebook! Femeia, copleșită de lacrimi: ”E șocant. Credeam că nu am nimic!”

Aly Meyer, în vârstă de 41 de ani, a transmis Live pe Facebook momentul în care a mers să-și facă o mamografie și părea relaxată. Ceea ce se gândea că este doar un control de rutină, însă, s-a dovedit a fi mai mult de atât, întrucât femeia a aflat că suferă de cancer.

Totul s-a petrecut în Oklahoma, Statele Unite ale Americii, iar pe filmarea făcută publică femeia apare extrem de supărată la câteva minute după ce și-a făcut mamografia.

”Eram singură că nu am nimic azi, dar iată că se întâmplă. Am cancer la sân și încă nu am răspunsuri pentru tone de întrebări.”, a spus ea, potrivit Metro.co.uk.