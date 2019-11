Motiv de sărbătoare pentru pompierii din Australia! Aceștia au cântat și dansat după ce a început să plouă peste pădurea cuprinsă de flăcări - VIDEO

Alături de pompieri este o femeie care a gătit mese pentru pompierii și localnicii care au fost scoși din casele lor ca urmare a flăcărilor nimicitoare. În timp ce ploaia este, fără îndoială, o veste incredibilă pentru acești pompieri și rezidenții care locuiesc în zona locală, furtuna care s-a rostogolit prin Noua Țara Galilor de Sud a provocat frustrare pentru ceilalți care trăiesc în stat.

Serviciul de pompieri rural din Noua Țara Galilor de Sud a replicat ieri: „Nu exact ceea ce am vrut să vedem. NSW a fost lovită de mai multe furtuni în această după-amiază, fiind înregistrate numeroase lovituri de trăsnet”.

Not exactly what we wanted to see. #NSW has been hit by a number of storms this afternoon, with numerous lightning strikes recorded. Some areas also saw some rain others not as fortunate. More than 80 fires are burning across NSW, 50 are yet to be brought under control. #NSWRFS pic.twitter.com/SyhvB849F0