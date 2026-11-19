Un motociclist a fost cuprins de flăcări după ce s-a ciocnit cu o Tesla pe autostrada 110 din Los Angeles. Accidentul a fost surprins de camerele de supraveghere.

Motociclist cuprins de flăcări după un accident cu o Tesla, pe o autostradă din Los Angeles | instagram / chp_southlosangeles

Un accident violent a avut loc pe autostrada 110 din Los Angeles, unde un motociclist a fost cuprins de flăcări în urma unei coliziuni cu o mașină Tesla.

Potrivit informațiilor disponibile, autoturismul ar fi schimbat banda înainte de impact. Momentul accidentului a fost surprins de camerele video, iar imaginile arată scene dramatice.

Motociclist cuprins de flăcări după un accident cu o Tesla, pe o autostradă din Los Angeles. Momentul, surprins de camere

Un accident rutier violent, petrecut pe o autostradă din Los Angeles, s-a încheiat cu scene greu de privit. Un motociclist a fost cuprins de flăcări după ce s-a izbit de o mașină Tesla care schimbase banda de circulație.

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În urma impactului, combustibilul motocicletei s-a scurs și s-a aprins. Întreaga scenă a fost surprinsă de camerele video, iar imaginile au fost făcute publice de Poliția Rutieră din California (California Highway Patrol – CHP).

În mod surprinzător, după impact, motociclistul a reușit să se ridice și să se îndepărteze de vehiculul cuprins de flăcări. Momentul a atras atenția după ce imaginile au fost preluate de mai multe publicații americane.

Cum s-a produs accidentul dintre motocicletă și Tesla

Potrivit informațiilor publicate de postul american ABC7 Los Angeles, accidentul s-a produs pe 29 octombrie, pe sensul de mers spre nord al autostrăzii 110 din Los Angeles.

În imagini se vede cum o mașină Tesla schimbă brusc banda de circulație. Motociclistul care se afla în spatele autoturismului nu mai reușește să evite impactul și intră direct în partea din spate a mașinii.

În urma coliziunii, motociclistul cade pe carosabil, iar motocicleta este cuprinsă de flăcări. Combustibilul se scurge din rezervor și se aprinde, iar focul se extinde rapid. Flăcările ajung inclusiv la motociclist.

Poliția din California a făcut publice imaginile accidentului

Înregistrarea a fost publicată de California Highway Patrol, instituția care se ocupă de supravegherea și siguranța traficului pe autostrăzile din California.

Potrivit ABC7 Los Angeles, autoritățile au făcut publice imaginile pentru a atrage atenția asupra riscurilor din trafic și pentru a le reaminti șoferilor că trebuie să fie atenți la motocicliști.

Reprezentanții CHP au transmis un apel la prudență și au subliniat importanța respectării regulilor de circulație și a împărțirii în siguranță a drumului cu ceilalți participanți la trafic.

Până la publicarea informațiilor de către presa americană, nu au fost oferite detalii suplimentare despre eventualele sancțiuni aplicate șoferului mașinii Tesla sau despre concluziile anchetei.

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