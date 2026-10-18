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Bianca Ghiurcă, transportată cu elicopterul după un accident de motocicletă. Ce a povestit Prințul Marco de la Insula Iubirii

Bianca Ghiurcă de la Insula Iubirii a fost transportată cu elicopterul după un accident de motocicletă. Soțul ei, Prințul Marco, a povestit prin ce au trecut și cum a reacționat în acele momente dificile.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Duminica, 18 Octombrie 2026, 19:47 | Actualizat Duminica, 18 Octombrie 2026, 19:48
Bianca Ghiurcă, transportată cu elicopterul după un accident de motocicletă | Antena 1
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Bianca Ghiurcă a trecut prin momente dificile după un accident de motocicletă, despre care a vorbit recent Prințul Marco de la Insula Iubirii în cadrul unui podcast.

Deși nu a oferit detalii despre problemele cu care s-a confruntat soția lui, concurentul de la Insula Iubirii a subliniat că aceasta a dat dovadă de mult curaj.

Bianca Ghiurcă, transportată cu elicopterul după un accident de motocicletă. Ce a povestit Prințul Marco de la Insula Iubirii

Bianca Ghiurcă și Prințul Marco de la Insula Iubirii au trecut prin momente dificile după un accident de motocicletă. Marco a vorbit despre această experiență în cadrul podcastului „Face to Face” și a povestit cum a reacționat în acele clipe. Acesta a recunoscut că a încercat să fie puternic pentru Bianca.

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Deși nu a vrut să ofere prea multe detalii despre cele întâmplate, Prințul Marco a lăsat să se înțeleagă că experiența a fost una dificilă pentru amândoi.

Bianca Ghiurcă, transportată cu elicopterul după accidentul de motocicletă

În timpul discuției din podcastul la care a fost invitat, Prințul Marco a povestit că el și Bianca Ghiurcă au fost implicați într-un accident de motocicletă. Experiența l-a marcat, iar una dintre cele mai mari provocări a fost să își păstreze calmul și să fie alături de femeia din viața lui.

Întrebat despre momentele prin care au trecut, Marco a recunoscut că situația nu a fost deloc ușoară. Acesta a încercat să își stăpânească emoțiile și să îi ofere Biancăi sprijinul de care avea nevoie.

Acesta a explicat apoi că a încercat să fie puternic pentru Bianca în acele momente.

Ce probleme a avut Bianca Ghiurcă după accident

În cadrul interviului, Prințul Marco a fost întrebat și despre starea Biancăi Ghiurcă după accidentul de motocicletă. Acesta a confirmat că ea a avut unele probleme, însă a preferat să nu intre în detalii despre situația prin care a trecut.

A mai condus Prințul Marco motocicleta după accident?

Concurentul de la Insula Iubirii a fost întrebat și dacă a mai condus motocicleta după accidentul în care a fost implicat. Prințul Marco a confirmat că da, însă a precizat că nu au mai circulat pe autostradă.

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