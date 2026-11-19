NASA monitorizează mase uriașe de apă caldă care se deplasează sub Oceanul Pacific. Fenomenul este legat de intensificarea El Niño și ar putea influența temperaturile, precipitațiile și vremea la nivel global.

Un fenomen de amploare se desfășoară sub Oceanul Pacific, unde cantități uriașe de apă caldă se deplasează pe distanțe de mii de kilometri. Monitorizat cu ajutorul sateliților și al instrumentelor oceanografice, acest proces este strâns legat de El Niño, unul dintre cele mai importante fenomene climatice ale planetei.

NASA monitorizează un fenomen uriaș sub Oceanul Pacific. Cum ar putea influența vremea în întreaga lume

Potrivit NASA, una dintre componentele importante ale acestui proces este reprezentată de undele Kelvin. Acestea sunt valuri oceanice de mari dimensiuni, care transportă apa caldă de la vest la est, de-a lungul Pacificului ecuatorial. Deplasarea lor poate modifica nivelul mării și distribuția căldurii în ocean. Sateliții pot observa aceste schimbări prin măsurarea înălțimii suprafeței oceanului. NASA a explicat că primele semnale ale fenomenului din 2026 au fost observate încă din ianuarie, în apropierea Microneziei.

Potrivit Organizației Meteorologice Mondiale (WMO), aceste schimbări pot fi observate înainte ca efectele lor să devină evidente la suprafață. Undele Kelvin și acumulările de apă caldă oferă indicii importante despre evoluția fenomenului. Pentru a urmări procesul, cercetătorii folosesc date satelitare, balize, nave și instrumente autonome care măsoară temperatura și salinitatea apei.

Articolul continuă după reclamă

El Niño se intensifică. Ce arată cele mai recente date NOAA

Potrivit unui raport publicat de Administrația Națională Oceanică și Atmosferică (NOAA) pe 12 noiembrie 2026, El Niño continuă să se intensifice. Specialiștii estimează o probabilitate de peste 79% ca fenomenul să rămână puternic sau foarte puternic în perioada ianuarie–martie 2027.

Datele arată și anomalii importante de temperatură în Pacificul ecuatorial. Mai mult, NOAA estimează la aproximativ 60% șansele ca episodul actual să depășească pragul folosit pentru identificarea celor mai puternice evenimente El Niño înregistrate din 1950.

Chiar dacă evoluția fenomenului este urmărită îndeaproape, cercetătorii subliniază că intensitatea acestuia nu permite anticiparea exactă a efectelor meteorologice din fiecare țară. Schimbările produse în adâncurile Oceanului Pacific pot avea însă consecințe la mii de kilometri distanță, motiv pentru care monitorizarea lor este esențială pentru prognozele climatice.

Citește și: Mister în spațiu! Un obiect accelerează neobișnuit prin Sistemul Solar. Ipoteza surprinzătoare a cercetătorilor și reacția NASA