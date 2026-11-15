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Mister în spațiu! Un obiect accelerează neobișnuit prin Sistemul Solar. Ipoteza surprinzătoare a cercetătorilor și reacția NASA

Un obiect misterios accelerează neobișnuit prin Sistemul Solar. Are un diametru de aproape 11 metri și s-a descoperit că se învârte rapid în jurul propriei axe. NASA a intervenit, explicând faptul că nu există un motiv real de îngrijorare.

Autor: Bianca Cimpoi
Publicat: Duminica, 15 Noiembrie 2026, 09:51 | Actualizat Duminica, 15 Noiembrie 2026, 10:06
Reacția NASA, după descoperirea legată de obiectul misterios | Profimedia
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Obiectul 1998 KY26 a stârnit semne de întrebare, după ce s-a descoperit că se învârte repede în jurul propriei axe. Are un diametru de 11 metri și până acum, nu s-a stabilit cu exactitate despre ce este vorba.

Una dintre ipoteze este aceea că ar fi o cometă întunecată, însă și această variantă este pusă la îndoială. Se crede și că obiectul misterios ar fi, de fapt, sonda sovietică dispărută în urmă cu 38 de ani.

Reacția NASA, după descoperirea legată de obiectul misterios

Despre obiectul misterios au circulat tot felul de speculații, însă administratorul NASA, Jared Isaacman, a declarat că nu există un motiv real de îngrijorare și că se bănuiește că ar fi vorba despre un asteroid.

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S-a crezut, inițial, că este vorba despre o cometă întunecată, însă și această ipoteză a fost pusă la îndoială.

Cometele întunecate au coadă și nor de gaze, însă aceste lucruri nu au fost descoperite la obiectul misterios. Un studiu a scos la iveală faptul că în interior s-ar afla apă înghețată.

Se crede că ar fi vorba despre o sondă sovietică dispărută

O altă ipoteză luată în calcul este aceea că obiectul ar putea fi sonda sovietică Phobos 1, lansată în urmă cu 38 de ani, în cadrul unei misiuni către Marte și satelitul Phobos. La câteva luni de la lansare, a fost pierdut contactul cu sonda.

Oamenii de știință au descoperit asemănări între obiectul misterios și sonda dispărută în 1988. O sondă japoneză ar putea fi trimisă în iulie 2031 în spațiu pentru a studia obiectul.

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