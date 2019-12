Netanyahu, evacuat de la un miting electoral la Ashkelon, în urma unei alerte de tir de rachetă din Fâşia Gaza; armata israeliană efectuează atacuri aeriene ca represalii

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu evacuated from campaign event after rocket fired from Gaza Strip.



The Israeli military said its air defense system, known as Iron Dome, intercepted the rocket. There were no reports of casualties.

— ABC News (@ABC)

În septembrie, liderul partidului de dreapta, aflat la acea vreme în campanie în vederea unor alegeri legislative, a fost evacuat de la un miting în oraşul Ashdod (sud), după ce sirene au anunţat tiruri de rachete.

Joi membri ai Partidului Likud sunt chemaţi să-şi aleagă liderul, în cadrul unor alegeri primare reclamate de principalul rival al lui Netanyahu, Gideon Saar, hotărât să-i ia locul.

Alegeri legislative sunt prevăzute la 2 martie în Israel, al treilea scrutin în mai puţin de un an, în speranţa încheierii celei mai grave crize politice din istoria ţării.