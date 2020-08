News Alert! Acord de pace istoric între Israel și Emiratele Arabe Unite. Își vor nominaliza relațiile: schimbări masive în Orientul Mijlociu

Israelul şi Emiratele Arabe Unite (EAU) au semnat, sub egida Statelor Unite, ''un acord de pace istoric'' şi vor stabili relaţii diplomatice, a anunţat joi pe Twitter preşedintele american Donald Trump, transmit agenţiile internaţionale de presă, potrivit Agepres.



HUGE breakthrough today! Historic Peace Agreement between our two GREAT friends, Israel and the United Arab Emirates!