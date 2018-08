Nu mai e un mister! S-a aflat câți bani câștiga Meghan Markle pentru fiecare episod din ”Suits” în care juca! Suma e de-a dreptul uriașă!

Meghan Markle, care a făcut furori cu rolul pe care l-a interpretat în serialul ”Suits”, s-a bucurat de un succes colosal, dar și de încasări uriașe, potrivit presei internaționale.

Meghan Markle, care s-a căsătorit cu Prințul Harry pe 19 mai, s-a bucurat de venituri substanțiale înainte de a deveni Ducesa de Sussex. Conform presei internaționale, averea ei se ridica la 6,4 milioane de dolari, iar cea mai mare parte din aceasta era reprezentată de încasări din filmele în care a jucat fosta actriță americană.

Conform Daily Mirror, Meghan încasa 47.000 de dolari pentru fiecare episod în care juca, ceea ce înseamnă încasări de 4,7 milioane de dolari pentru cele șapte sezoane în care a apărut în acest serial.

Încă 175.800 de dolari i-au intrat în conturi pentru o scurtă apariție în drama romantică „Remember Me”. Meghan a mai jucat în pelicule precum „Horrible Bosses”, „Get him to the Greek” și în alte câteva seriale.

La scurt timp după nunta care a avut loc în luna mai a acestui an, presa britanică a scris că averea celor doi este estimată la 37 de milioane de dolari. Ba mai mult, în luna iulie a acestui an, Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii le-a făcut cadou un conac superb, situat pe un domeniu care se întinde pe 265 de hectare.