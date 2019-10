O aleasă din Norvegia propune ca ”poporul din Hong Kong” să fie distins cu Premiul Nobel pentru Pace în 2020

O aleasă din Norvegia, Guri Melby, a anunţat că a propus ca ”poporul din Hong Kong” să fie distins cu Premiul Nobel pentru Pace din 2020, cu riscul de a înfuria din nou China, relatează AFP.

”Am nominalizat la Premiul Nobel pentru Pace din 2020 poporul din Hong Kong, care-şi riscă viaţa şi securitatea zilnic pentru a apăra libertatea de exprimare şi democraţia de bază”, a anunţat pe Twitter Guri Melby, o deputată din cadrul unui mic partid liberal care face parte din coaliţiei aflată la putere în Norvegia.

I recently visited Hong Kong, where I was appalled by the stories of police brutality and impressed by the courage of the protesters:

— Guri Melby (@gurimelby)

Într-un interviu publicat miercuri în ziarul Aftenposten, aleasa declară că ”ceea ce fac ei are un răsunet în afara Hong Kongului, atât în regiune, cât şi în restul lumii”.

Fosta colonie brtanică se află de patru luni în cea mai gravă criză politică de la retrocedarea sa către Beijing în 1997, prin acţiuni uneori violente de denunţare a unui recul al libertăţilor, cerând reforme democratice şi denunţând o ripostă brutală a poliţiei.

Iniţiativa lui Guri Melby riscă să displacă puternic Chinei, care a văzut deja roşu în faţa ochilor după atribuirea în 2000 a Nobelului Păcii disidentului chinez încarcerat Liu Xiaobo, mort între timp.

Comitetul Nobel este independent faţă de puterea din Norvegia, însă Beijingul şi-a îngheţat relaţiile cu această ţară scandinavă, a suspendat negocieri în vederea unui acord de liber-schimb şi a pus piedici importurilor de somom norvegian.

Anul acesta, Comitetul Nobel a atribuit Premiul Nobel pentru Pace premierului etiopian Abiy Ahmed, artizanul unei reconcilieri spectaculoase a ţării sale cu fratele inamic Eritreea. El a fost distins dintr-un nunăr de 301 candidaţi.

Sursa : news.ro