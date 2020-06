„M-am simțit violată! Așa sunt răsplătită, după ce am luptat împotriva COVID-19”. O asistentă a suferit șocul vieții ei! Ce i s-a întâmplat este de necrezut!

„M-am simțit complet violată. Am muncit foarte mult, la fel ca toată lumea în timpul acestei pandemii de coronavirus, ca lucrător-cheie, și așa sunt răsplătită. Acum nu am cu ce să mă deplasez la serviciu, unde treaba mea este să am grijă de pacienți. Sunt dezgustată și devastată”, a spus ea.

Nu este prima dată când acestei asistente medicale i se întâmplă așa ceva. Anterior, în februarie, ei i-a fost furată mașina din fața unui restaurant. Ulterior, mașina i-a fost returnată, în stare bună.