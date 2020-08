Imagini terifiante! A intrat într-o casă și a încercat să răpească un bebeluș! A fost filmată! „Sunt eu, mami!” – Video

Potrivit autorităților, femeia a fost lăsată să intre de un copil. Apoi, s-a apropiat de fetița de 12 ani care i-a deschis și a încercat să îi smulgă din brațe surioara de nouă luni.

Înainte de a intra în această casă, femeia și-a încercat norocul și la o altă locuință, de unde a vrut să ia un copil de un an de la bunica lui. „Voia copilul. A spus că ea are grijă de copii pe aici”, a spus bunica copilului. A fost dată afară de un nepot mai mare al bunicii, care crede că Hannah Braun era sub influența unor droguri.

Potrivit poliției, femeia locuiește în apropierea caselor în care a intrat, dar nu a avut nicio relație cu familiile la locuințele cărora a mers.

