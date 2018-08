Dragoste tumultoasă într-o lună de relație! Un bărbat a fost arestat după ce i-a interzis iubitei să folosească rețelele de socializare

Un bărbat a fost arestat pentru abuzul psihologic la care a supus-o pe iubita lui după ce i-a interzis să folosească aplicaţia Snapchat şi i-a controlat, printre altele, contul de Facebook.

Matthew Bailey (24 ani) si Molly Cunliffe (19 ani) au fost impreuna mai putin de o luna, insa inca din a patra zi, barbatul incepuse sa devina posesiv. Ii interzicea tinerei să posteze selfie-uri pe Snapchat şi să comunice, prin mesaje, pe Instagram sau Facebook, cu alţi bărbaţi. Mai mult, tânăra nu avea voie să „sărute” virtual pe nimeni prin postarea unui emoji de acest fel.

“Ne-am vazut patru zile la rand, la inceput era bine dar imediat dupa a inceput sa fie mult prea posesiv. In a doua zi am devenit oficial iubiti si din ziua a patra a inceput sa ma sune non-stop. Ma simteam sufocata si nervoasa. Ma suna in fiecare dimineata de mult prea multe ori, daca nu ii raspundeam ma acuza ca il insel”, a declarat tanara.

Tânăra s-a despărţit de iubit şi l-a reclamat la poliţie, după ce a ameninţat-o că îi omoară familia.

Un judecător l-a condamnat pe Bailey la şase luni de închisoare şi i-a interzis să o mai contacteze pe fosta lui parteneră timp de cinci ani. Bărbatul trebuie să-i plătească tinerei şi despăgubiri în valoare de 735 de lire sterline.