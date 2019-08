O mămică a stârnit indignare după ce a postat un videoclip în care fiul ei s-a aruncat în cap de pe un pat supraetajat

Давай давай погода распогодивайся ☀️летом очень много движух 🏄‍♀️ мы с @ideal_mom оч круто потусили в @badenuktus а 8го открытие #flyboard сезона и вместе с @hydroflight_academy можно полетать на флайборде, ховерборде, вэйкборде 😃 Я вообще-то боюсь воды 💧 но вроде это же всё так круто 😅 так что надо преодолеть себя. А вы знаете что в рекламных постах нельзя упоминать несколько аккаунтов одновременно, поэтому эти рекомендации от души. #просто #крутаядвижуха Посмотрите на @bonor_gabriel он вообще #качок мне даже на узи про него так говорили🤰а через неделю уже 2 года. #мышцы #гинетика #сын #моялюбовь #моёсчастье

A post shared by NL Екб Света Ananas (@svetasidananas) on Jun 6, 2019 at 6:59am PDT