O studentă de 21 de ani a supraviețuit miraculos după ce a căzut de la etajul 8. Ce a spus când și-a revenit

O tânără de 21 de ani din Georgia a supraviețuit după ce a căzut de la etajul opt. Imaginile surprinse de un body cam al unul polițist au surprins scenele dramatice de după accident.

O studentă de 21 de ani a supraviețuit miraculos după ce a căzut de la etajul 8 | TikTok/kristinsargent

O studentă de 21 de ani din statul american Georgia a supraviețuit în mod incredibil după ce a căzut de la fereastra apartamentului, de la etajul opt. Cu puțin timp înainte de accident, tânăra cânta și dansa pe muzica lui Miley Cyrus.

O studentă de 21 de ani a supraviețuit miraculos după ce a căzut de la etajul 8. Ce le-a spus medicilor imediat după accident

Kristin Sargent, studenta în vârstă de 21 de ani care a supraviețuit miraculos după ce a căzut de la etajul 8, le-a spus salvatorilor că nimeni nu a împins-o și că nu i-a făcut nimeni rău. Imaginile surprind și reacția prietenilor, care au fost convinși că o vor găsi fără viață după căderea de la aproximativ 20 de metri.

Înregistrarea realizată de body cam-ul unui polițist din comitatul Athens-Clarke, obținută de publicația Local 12, arată momentele de după accident. În imagini, Kristin Sargent le spune echipajelor medicale: „Nimeni nu mi-a făcut nimic rău”, scrie nypost.com.

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Declarația a fost făcută în timp ce salvatorii încercau să îi acorde primul ajutor. Tânăra suferise răni grave în urma impactului, iar un polițist a observat că avea o fractură deschisă la femur și o rană la nivelul pieptului.

Prietenii studentei au fost șocați de ceea ce s-a întâmplat. Unul dintre ei le-a spus polițiștilor că se aștepta să o găsească moartă.

„Am crezut că vin aici ca să o văd moartă”, a povestit acesta, potrivit înregistrării.

Dansa pe o melodie de Miley Cyrus înainte să cadă pe fereastră

Potrivit declarațiilor unei colege de apartament, Kristin Sargent consumase alcool și asculta melodia „The Climb”, lansată de Miley Cyrus în 2009. Tânăra dansa pe canapea și cânta, în timp ce petrecerea continua în apartamentul de la etajul opt.

La un moment dat, s-a dezechilibrat și a căzut pe spate, trecând prin plasa de protecție a ferestrei deschise. Accidentul s-a produs într-un apartament cu cinci dormitoare din orașul Athens, Georgia.

O cameră de supraveghere a clădirii a surprins și momentul căderii. În imagini se vede cum studenta cade de la înălțime, iar plasa ferestrei se desprinde și cade în urma ei.

Cum a reușit să supraviețuiască unei căderi de aproximativ 20 de metri

Deși a suferit răni grave, tânăra a supraviețuit impactului. Potrivit informațiilor prezentate de polițiști, ea a căzut pe o bancă metalică aflată la sol, care avea o pernă.

Anchetatorii au luat în calcul și posibilitatea ca nivelul ridicat de alcool din organism să fi făcut-o să nu își încordeze corpul în momentul căderii. Acest lucru ar fi putut influența modul în care a suportat impactul. Este însă o ipoteză, nu o explicație medicală confirmată.

Un reprezentant al spitalului a descris-o drept „beată” în momentul în care a ajuns la unitatea medicală.

Prietenii ei nu și-au putut ascunde uimirea când au aflat că a supraviețuit.

„Aș muri dacă aș cădea de acolo. E o luptătoare”, a spus unul dintre ei.

Cum s-a produs accidentul din apartamentul studentei

Accidentul a avut loc în luna septembrie, în timpul weekendului în care s-a desfășurat meciul de fotbal dintre echipele Georgia și Oklahoma. Mai mulți prieteni ai studentei erau cazați în apartamentul acesteia.

Înainte de incident, Kristin fusese la un bar pentru a urmări meciul. Ulterior, s-a întors acasă, unde a continuat să consume alcool împreună cu prietenii.

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