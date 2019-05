O vacanță de vis s-a transformat într-un adevărat coșmar! Un bărbat a fost mâncat de viu de un rechin în fața soției sale

Tragedie în Hawaii! Deși pare o scenă desprinsă din filmele de groază, acest coșmar s-a întâmplat în realitate! Un cuplu se afla pe plajele din Hawaii pentru a-și petrece vacanța, iar o nenoricire s-a abătut asupra lor.

Un bărbat de 65 de ani care înota la jumătate de kilometru de Coasta Maui și-a pierdut viața după ce un rechin i-a smuls piciorul stâng.

Tragedia s-a petrecut după ce doctorul Thomas și soția sa Gale au intrat în apă, în dreptul plajei din fața hotelului la care erau cazați.

Soția a declarat că a observat ceva ciudat și a ieșit din apă. Bărbatul nu a mai apucat, căci rechinul i-a smuls întregul picior. Acesta apucase să anunțe înainte echipajele de salvare, însă a fost prea târziu când acestea au ajuns. Din păcate, viața lui Thomas nu a mai putut fi salvată.

Paramedicii au transferat persoana rănită cu ski jet-ul la plajă și i-au oferit primul ajutor, dar fără succes. Leziunile au fost "oribile", a spus Allison Keller.

"Când ne-am apropiat, am văzut sânge pe stomac și apoi am văzut ceva mai îngrozitor. Pielea încheieturii lui arăta ca și cum ar fi smulsă, iar apoi am observat că piciorul stâng îi lipsea din genunchi, nu era sânge sau nimic de genul acesta", declară martorul.

Soția sa a fost șocată să identifice trupul neînsuflețit al soțului său. Aceasta a declarat că Thomas era un înotător excelent și că nu i-a venit să creadă că este el: "Când am realizat că era soțul meu, am început să urlu”.

Ultimul atac mortal de acest gen a avut loc în 2015, atunci când o femeie care făcea snorkeling a fost sfâșiată de un rechin în California.

După acest ultim incident, autoritățile au decis să pună panouri de avertizare pe o distanță de un kilometru în acea zonă.

Soția îndurerată, mamă a trei copii, a declarat revoltată că ar trebui să existe indicatoare care să informeze oamenii că în acea zonă există rechini.