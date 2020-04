ONU îndeamnă guvernele ”să nu se folosească de puterile de urgenţă ca de o armă”

”Aducerea unor atingeri unor drepturi ca libertatea de exprimare poate cauza pagube incalculabile eforturilor întreprinse în vederea opririi covid-19 şi efectelor sale socio-economice secundare pernicioase”, denunţă Michelle Bachelet într-un comunicat.

ONU este deosebit de îngrijorată, deoarece măsuri şi legi implementate în anumite ţări evocă ”infracţiuni vag definite, asociate uneori unor pedepse dure, alimentând temeri cu privire la faptul că pot fi folosite pentru a pune căluş presei şi a aresta critici şi opozanţi”.