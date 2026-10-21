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Patru semne importante ce arată că liderul Kim Jong Un nu este mort. Adevărul din spatele zvonurilor

Descoperă în rândurile de mai jos care sunt cele patru semne importante ce arată că liderul Kim Jong Un nu este mort. Adevărul din spatele zvonurilor

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Miercuri, 21 Octombrie 2026, 13:45 | Actualizat Miercuri, 21 Octombrie 2026, 14:26
Descoperă cele mai noi informații despre Kim Jong Un și detalii despre zvonurile apărute recent | gettyimages.com
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Zvonurile despre moartea lui Kim Jong-un sunt considerate a fi false, căci semnalele unei posibile crize ar fi apărut probabil dincolo de granițele strict controlate ale Coreei de Nord, dacă acest lucru era adevărat, adică în China și Coreea de Sud, statele vecine. Descoperă în rândurile de mai jos care sunt cele mai importante patru semne ce arată că liderul Kim Jong Un este în viață, de fapt.

Patru semne importante ce arată că liderul Kim Jong Un nu este mort. Adevărul din spatele zvonurilor

Recent au apărut tot mai multe zvonuri potrivit cărora Kim Jong Un ar fi murit. Totuși, aceste speculații sunt considerate a fi false, lucru demonstrat de patru mari semne importante.

Presa din Coreea de Nord a publicat fotografii cu liderul nord-coreean arătând în formă bună. Liderul și fata lui au fost surprinși participând la o expoziție de haine și încălțăminte din Phenian.

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Pozele au apărut marți, la o zi după ce un chinez stabilit în SUA a scris pe rețelele sociale că Kim ar fi făcut o hemoragie cerebrală și ar fi murit într-un spital din Beijing. Omul nu a adus nicio dovadă, dar vestea s-a răspândit foarte repede, pe internet și în presa internațională.

Citește și: Sora lui Kim Jong Un, prima reacție după zvonurile că liderul nord-coreean ar fi murit. Ce acuzații a lansat Kim Yo Jong

Patru semne importante ce arată că Kim Jong Un nu a murit, de fapt:

Kim Jong-Un pe fundal rosu

Kim Jong-Un (sursa: Getty Images)

- Serviciile de informații din Coreea de Sud verifică constant situați din Coreea de Nord, nu ar fi ratat această informație

- China și Coreea de Sud, statele vecine Coreei de Nord, trebuie să ia măsuri de întărire a securității la granițe, când se produce o criză în zonă și apare instabilitatea politică

- Criza din Coreea de Nord, în absența unui lider, ar fi determinat ambasadele nord-coreene din alte țări să își intensifice activitățile

- Cei fugiți din Coreea de Nord în din Coreea de Sud, adică dezertorii, ar fi aflat și ei dacă liderul Kim Jong Un ar fi murit, căci aceștia folosesc rețele informale de-a lungul graniței cu China

Așadar, zvonurile cu privire la moartea lui Kim Jong Un sunt false.

imagine cu kim jong un

Recent, chiar sora temutului Kim Jong-Un a reacționat a criticat Coreea de Sud, la scurt timp după apariția zvonurilor cu privire la moartea liderului nord-coreean: „De-a lungul frontierei sudice persistă o situație gravă, ca urmare a comportamentului iresponsabil al militarilor sud-coreeni”, a declarat Kim Yo Jong, referindu-se la Coreea de Sud prin denumirea sa oficială, Republica Coreea, potrivit mirror.co.uk.

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