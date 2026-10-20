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Sora lui Kim Jong Un, prima reacție după zvonurile că liderul nord-coreean ar fi murit. Ce acuzații a lansat Kim Yo Jong

Kim Yo Jong, sora lui Kim Jong Un, a acuzat Coreea de Sud în prima declarație publică de la apariția zvonurilor în privința stării de sănătate a liderului Coreei de Nord. Iată ce a spus aceasta.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Marti, 20 Octombrie 2026, 12:33 | Actualizat Marti, 20 Octombrie 2026, 12:33
Kim Yo Jong, sora lui Kim Jong Un, prima declarație publică de la apariția zvonului privind moartea liderului nord-coreean | Gettyimages
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Kim Yo Jong, sora liderului nord-coreean Kim Jong Un, a făcut o declarație publică după apariția unor afirmații controversate privind starea de sănătate a liderului de la Phenian. Aceasta a lansat critici vehemente la adresa Coreei de Sud și a amenințat cu desfășurarea unor armamente suplimentare de-a lungul frontierei.

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Sora lui Kim Jong Un, prima reacție după zvonurile că liderul nord-coreean ar fi murit. Ce acuzații a lansat Kim Yo Jong

Sora liderului nord-coreean Kim Jong Un a acuzat Coreea de Sud că, începând din luna august, a tras în repetate rânduri focuri de avertisment și a difuzat mesaje de avertizare în zona de frontieră, invocând drept justificare presupusa încălcare a graniței de către militari nord-coreeni.

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„De-a lungul frontierei sudice persistă o situație gravă, ca urmare a comportamentului iresponsabil al militarilor sud-coreeni”, a declarat Kim Yo Jong, referindu-se la Coreea de Sud prin denumirea sa oficială, Republica Coreea, potrivit Mirror.

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Aceasta a afirmat că armata țării sale analizează posibilitatea „desfășurării unor mijloace suplimentare de lovire tactică de-a lungul frontierei sudice, ca măsură preventivă și de descurajare, pentru a face față eventualelor situații neprevăzute, precum și reluării transmisiunilor prin difuzoare îndreptate către Coreea de Sud”.

La începutul acestei luni, Coreea de Sud a acuzat oficial Coreea de Nord că a amplasat mine care au provocat explozii în zona de frontieră, la data de 21 septembrie. Seulul a cerut Phenianului să își prezinte scuze și să îndepărteze și celelalte mine. Coreea de Nord a negat însă orice responsabilitate pentru explozii și a avertizat că va riposta în cazul în care va fi provocată.

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Tensiunile de-a lungul frontierei s-au amplificat în ultimii ani, după ce Coreea de Nord a instalat mine, garduri de sârmă ghimpată, bariere antitanc și alte fortificații în zona liniei întâi, în conformitate cu politica sa de întrerupere a relațiilor cu Sudul.

Anterior, armata sud-coreeană a anunțat că militarii nord-coreeni au încălcat de 50 de ori, în cursul acestui an, linia de demarcație militară de la frontieră, în timpul lucrărilor de fortificare. Ca răspuns, Coreea de Sud a tras focuri de avertisment și a difuzat mesaje de avertizare.

Transmisiunile prin difuzoare reprezintă una dintre metodele de război psihologic moștenite din perioada Războiului Rece, utilizate de cele două țări în perioadele de confruntare.

Guvernul liberal al Coreei de Sud, care a preluat puterea anul trecut, a suspendat aceste transmisiuni în cadrul eforturilor de îmbunătățire a relațiilor cu Nordul. Ulterior, Coreea de Nord și-a întrerupt, la rândul său, propriile transmisiuni.

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Amenințarea vine în contextul în care starea de sănătate a liderului suprem al Coreei de Nord continuă să ridice semne de întrebare.

Acuzațiile lui Kim Yo Jong au fost formulate după ce Wanjun Xie, președintele Partidului Democrat din China, a susținut, fără dovezi confirmate, că Kim Jong Un ar fi murit, iar sora sa ar fi preluat conducerea țării.

Coreea de Nord s-a grăbit să respingă aceste afirmații și a publicat imagini prezentate drept „dovezi că liderul este în viață”.

Kim Yo Jong și Kim Jong Un
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Imaginile, difuzate luni de presa de stat nord-coreeană, îl înfățișează pe Kim Jong Un inspectând încălțăminte pentru copii și paltoane pentru femei, în cadrul unei expoziții de articole de îmbrăcăminte și încălțăminte. Autenticitatea și contextul acestor imagini nu au fost verificate independent.

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