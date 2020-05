Presa chineză acuză Washingtonul de ”propagandă” şi ”bluf” după ce Pompeo spune că dispune de ”o cantitate importantă de probe” care arată că noul coronavirus provine dintr-un laborator din Wuhan

Şeful diplomaţiei americane nu are nicio probă care să arate că noul coronavirus provine din laboratorul de la Wuhan, scrie Global Times într-un editorial, în care îndeamnă Statele Unite să comunice elemente pe care îşi bazează acuzaţiile americanii.

”Administraţia Trump continuă să poarte un război de propagandă fără precedent, încercând să obstrucţioneze eforturile mondiale în lupta împotriva pandemiei covid-19”, scrie tabloidul chinez de limbă engleză apropiat puteriide la Beijing.

Mike Pompeo declara duminică la ABC News că ”există o cantitate semnificativă de probe că asta vine din laboratorul din Wuhan”.

