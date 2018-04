Decizie istorică pentru Marea Britanie! Prinţul Charles a fost desemnat succesorul reginei Elisabeta la conducerea Commonwealth: "Este dorinţa mea sinceră"

Prinţul Charles a fost numit succesorul reginei Elisabeta la conducerea Commonwealth-ului, conform surselor Sky News.

Decizia a fost luată în timpul unei întruniri la Castelul Windsor vineri după-amiază. Regina a cerut ca fiul său să-i urmeze la conducere în cadrul întâlnirii dintre şefii guvernelor din Commonwealth.

Ea a declarat joi: „Este dorinţa mea sinceră ca Commonwealth-ul să ofere stabilitate şi continuitate în viitor şi vom decide că într-o zi Prinţul de Wales va continua munca importantă începută de tatăl meu în 1949”.

Înainte de declaraţiile reginei, prinţul Charles a afirmat: „Pentru mine, Commonwealth-ul a jucat un rol fundamental în viaţa mea de când mă ştiu”.

Prim-ministrul Justin Trudeau a susţinut că este de acord cu dorinţele reginei.

De asemenea, prim-ministrul maltez, Joseph Muscat, care este preşedintele Commonwealth-ului, a declarat că l-a bucurat dorinţa prinţului Charles de a participa în Commonwealth.

Regina a fost proclamată șef al Commonwealth-ului la încoronarea ei, când era șeful statului în șapte din cele opt țări membre.

Comunitatea Națiunilor, numit în mod uzual și the Commonwealth și cunoscut inițial sub numele de the British Commonwealth, este o organizație interguvernamentală a 53 de state membre independente. Exceptând Rwanda și Mozambic, toate aceste țări au făcut parte inițial din Imperiul Britanic, din care acesta din urmă s-a format.

În prezent, membrii Commonwealth sunt Antigua și Barbuda, Australia, Bangladesh, Barbados, Belize, Botswana, Brunei, Cameroon, Canada, Dominica, Fiji, Ghana, Grenada, Grenadines, Guyana, India, Jamaica, Kenya, Kiribati, Lesotho, Malawi, Malaezia, Malta, Mauritius, Mozambique, Namibia, Nauru, Noua Zeelandă, Nigeria, Pakistan, Papua Noua Guineea, Cipru, Rwanda, Samoa, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Insulele Solomon, Africa de Sud, Sri Lanka, St Christopher and Nevis, St Lucia, St Vincent, Swaziland, Bahamas, Tonga, Trinidad Tobago, Tuvalu, Uganda, Tanzania, Vanuatu, Zambia, Zimbabwe și Regatul Unit al Marii Britanii.

SURSA FOTO: HEPTA.RO