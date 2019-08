Rashida Tlaib refuză să se ducă în Israel în condiţii ”opresive”

Aleasa democrată americană de origine palestiniană Rashida Tlaib a anunţat vineri că renunţă să se ducă în vizită la bunica sa, în Cisiordania ocupată, din cauza ”condiţiilor opresive” impuse, în opinia sa, de către Israel, ale cărui ”poliţici rasiste” le denunţă într-un tweet, relatează AFP.

”Am hotărât că a-mi vizita bunica în aceste condiţii opresive este contrar a tot ceea ce cred: lupta împotriva rasismului, opresiunii şi nedreptăţii”, a scris pe reţeaua de socializare Tlaib.

Silencing me & treating me like a criminal is not what she wants for me. It would kill a piece of me. I have decided that visiting my grandmother under these oppressive conditions stands against everything I believe in--fighting against racism, oppression & injustice.

— Rashida Tlaib (@RashidaTlaib)

”Eu nu pot permite statului Israel (...) să se folosească de dragostea mea faţă de bunica mea pentru a mă suspune politicilor lor opresive şi rasiste”, scrie ea.

Vineri, autorităţile israeliene anunţau că au autorizat intrarea pe teritoriul israelian a alesei democrate americane - din ”motive umanitare”.

Israelul a anunţat joi că a interzis vizita lui Rashida Tlaib şi altei alese democrate americane, Ilhan Omar.

Însă ministrul israelian de Interne Arie Dery a decis vineri să autorizeze intrarea lui Rashida Tlaib ”într-o vizită umanitară la bunica sa”.

Rashida Tlaib a ”promis să nu promoveze cauza boicotării Israelului în timpul sejurului”, a anunţat ministerul într-un comunicat.

Rashida Tlaib este prima aleasă în Congresul american de origine palestiniană. Teritoriul israelian este poarta de intrare în teritoriile palestiniene.

Mişcarea Boicot, Dezinvestire, Sancţiuni (BDS) îndeamnă la boicotarea economică, culturală şi ştiinţifică a Israelului, în semn de protest faţă de ocuparea teritoriilor palestiniene.

În 2017, Israelul a adoptat o lege care permite interzicerea intrării pe teritoriul său a susţinătorilor BDS, pe care o denunţă drept antisemiţi, acuzaţii pe care aceştia le resping.

Sursa : news.ro