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Scandal în Kazahstan, după ce o femeie de serviciu a spălat podeaua cu steagul Barcelonei. Imaginile care au stârnit controverse

Scandal în Kazahstan, după ce o femeie de serviciu a folosit steagul Barcelonei pentru a spăla podeaua. Imaginile au provocat reacții pe internet.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Sambata, 31 Octombrie 2026, 14:25 | Actualizat Sambata, 31 Octombrie 2026, 14:04
Scandal în Kazahstan, după ce o femeie de serviciu a spălat podeaua cu steagul Barcelonei | captură X / Andrzej Poczobut
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Un videoclip filmat în Kazahstan a stârnit controverse în rândul suporterilor Barcelonei. O femeie de serviciu a fost filmată în timp ce ștergea podeaua dintr-o arenă sportivă folosind un prosop cu emblema clubului catalan. Imaginile au fost distribuite pe X și au provocat reacții atât din partea fanilor Barcelonei, cât și a celor de la Real Madrid.

Scandal în Kazahstan, după ce o femeie de serviciu a spălat podeaua cu un prosop cu emblema Barcelonei

Potrivit publicației spaniole HuffPost, imaginile au fost filmate la Barys Arena, în capitala Astana, în timpul Campionatului Mondial de lupte.

În videoclipul devenit viral se vede cum angajata folosește un material în culorile Barcelonei, pe care este imprimată emblema clubului, pentru a șterge suprafața de concurs.

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Momentul a fost făcut public de jurnalistul polonez Andrzej Poczobut, care a distribuit filmarea pe platforma X, pe 29 octombrie 2026. Acesta a prezentat imaginile drept un incident în care steagul Barcelonei ar fi fost folosit pentru curățenie. Totuși, mai multe publicații au precizat că obiectul pare să fie, de fapt, un prosop cu însemnele clubului, nu un steag propriu-zis.

Reacții împărțite între fanii Barcelonei și cei ai lui Real Madrid

Filmarea a devenit rapid virală, iar comentariile nu au întârziat să apară. Unii suporteri ai Barcelonei au considerat gestul o lipsă de respect față de club și simbolurile sale. Pentru aceștia, emblema echipei reprezintă istoria și identitatea formației catalane.

De cealaltă parte, fanii echipelor rivale, în special cei ai lui Real Madrid, au privit imaginile cu umor și au profitat de ocazie pentru a face glume pe seama Barcelonei.

Potrivit publicației Zamin.uz, nu se știe cum a ajuns prosopul cu emblema Barcelonei în posesia femeii și nici dacă aceasta știa ce însemne sunt imprimate pe material. De asemenea, organizatorii competiției nu au oferit o explicație oficială privind incidentul.

Andreea Beatrice Ana a câștigat medalia de bronz la Campionatul Mondial de Lupte de la Astana. Românca a urcat din nou pe podium

România are un nou motiv de mândrie la Campionatul Mondial de Lupte de la Astana. Sportiva Andreea Beatrice Ana, în vârstă de 25 de ani, a câștigat medalia de bronz la categoria 53 de kilograme.

Andreea Ana a învins-o cu scorul de 6-3 pe reprezentanta Statelor Unite, Cristelle Rodriguez Dobler. Victoria i-a adus sportivei române locul al treilea și o nouă medalie importantă în palmares.

„România urcă pe podiumul mondial de la Astana. Cu determinare, curaj și forță, Ana Andreea Beatrice (53 kg) cucerește medalia de bronz la Campionatul Mondial de Seniori, după o victorie cu 6-3 în fața lui Cristelle Rodriguez Dobler SUA, și confirmă încă o dată că locul ei este printre cele mai bune luptătoare ale lumii.

O nouă performanță de excepție, o nouă dovadă a valorii sale și un motiv imens de mândrie pentru luptele românești. Felicitări, Andreea! Ai luptat pentru tine, pentru echipă și pentru România. Felicitări întregului staff tehnic pentru această performanță!”, a transmis Federația Română de Lupte, potrivit News.ro.

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