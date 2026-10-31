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Imagini spectaculoase din Las Vegas! O furtună puternică de praf a redus vizibilitatea pe străzi. Ce a urmat | VIDEO

O furtună de praf a redus semnificativ vizibilitatea în Las Vegas, în seara zilei de 30 octombrie. Iată imaginile care au stârnit reacții pe rețelele de socializare.

Autor: Ilinca Lunca
Publicat: Sambata, 31 Octombrie 2026, 10:05 | Actualizat Sambata, 31 Octombrie 2026, 10:12
Imagini rare din Las Vegas. | Instagram - Rompehielos
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Statul Nevada s-a confruntat cu o situație dificilă în ultima perioadă din cauza condițiilor meteorologice. De asemenea, pe rețelele de socializare au circulat imagini în care apare un nor dens de praf, care a afectat orașul Las Vegas.

O furtună de praf ar fi redus vizibilitatea pe străzi în Las Vegas

Furtuna de praf s-ar fi format pe străzile din orașul Las Vegas în decursul zilei de vineri, 30 octombrie, înainte de ploile torențiale care au afectat coasta de vest. Fenomenul poartă numele de ”haboob” și este provocat de curenți descendenți de aer.

Furtuna are forma unui perete de praf dens, care se deplasează cu viteză și reduce semnificativ vizibilitatea, în timp ce aspectul cerului se modifică în culori cafenii. Acest fenomen este specific în zonele de deșert din Sahara, în sud-vestul Statelor Unite ale Americii sau în Orientul Mijlociu, unde praful provine din deșert.

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De obicei, furtunile de praf nu sunt nocive pentru populație, având în vedere că se produc destul de rar. Dacă praful este inhalat des, acest lucru poate cauza probleme respiratorii și poate afecta traficul rutier, pentru că șoferii nu mai au vizibilitate.

Ce a urmat în Nevada, după furtuna de praf

Ploile torențiale au produs inundații în mai multe orașe din Nevada. În Henderson, o persoană care a fost salvată din apă de echipajele de intervenție s-a stins din viață câteva ore mai târziu, după ce a suferit un stop cardiac.

Alte două persoane au fost salvate din apă în zona Lake Mead Parkway, la est de intrarea în Lake Las Vegas.

Las Vegas
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Serviciul Național de Meteorologie a emis o alertă de inundații, valabilă până la ora 15:45, în orașul Henderson și în Lake Las Vegas. Cantitatea de precipitații înregistrată a ajuns la 25 și peste 38 de litri pe metrul pătrat.

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