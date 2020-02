Scriitoarea americană Mary Higgins Clark, supranumită „Regina suspansului”, a murit la vârsta de 92 de ani

Între scrierile lui Higgins Clark se numără „A Stranger Is Watching”, „Daddy’s Gone a Hunting”, „While My Pretty One Sleeps”, „We’ll Meet Again” şi „I’ve Got My Eyes on You”.

Născută pe 24 decembrie 1927, în New York, ea şi-a înregistrat majoritatea amintirilor copilăriei în jurnale. În 1949, a devenit însoţitoare de zbor la Pan American. Această experienţă şi moartea tatălui ei, care a obligat-o pe mama ei să întreţină singură patru copii, au inspirat-o în crearea de personaje feminine puternice. Înainte de a scrie romane, ea a publicat o povestire, „Stowaway”, şi a scris piese de teatru radiofonic.

Mary Higgins Clark a primit numeroase distincţii, inclusiv Grand Prix de Littérature Policière în 1980, titlul de Grand Master (Edgar Allen Poe Awards) şi Ordinul Pontifical Ecvestru al Sfântului Grigorie cel Mare. În 2001, Simon & Schuster a iniţiat acordarea, anual, pentru scriitorii de romane de suspans a unui premiu care poartă numele autoarei.

Sursa : news.ro