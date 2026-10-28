Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii a transmis alerte de călătorie pentru 13 țări. Află în rândurile de mai jos care sunt destinațiile vizate.

Americanii au primit avertizări de călătorie pentru mai multe țări din regiunea Orientului Mijlociu. Prezența forțelor yemenite Houthi, susținute de Iran, dar și faptul că există amenințări la adresa americanilor aflați acolo, sunt principalele motive. Informații detaliate, în rândurile de mai jos.

SUA avertizează asupra călătoriilor în 13 țări, din cauza riscului de atacuri armate. Care sunt destinațiile vizate

Cele mai grave avertismente sunt pentru cinci țări. Irak, Iran, Liban, Siria și Yemen sunt încadrate la nivelul 4. Este cel mai înalt nivel de alertă al Departamentului de Stat american și arată că țările respective trebuie evitate în totalitate de cetățenii americani.

Alte opt țări, printre care și Emiratele Arabe Unite, Qatar și Israel sunt la Nivelul 3. Se cere reconsiderarea deplasării în zonă.

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Nivelurile de alertă au rămas, în mare parte, aceleași. Totuși, toate cele 13 avertismente au fost actualizate vineri, pe 23 octombrie 2026.

Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii a precizat că în avertismente apar atacuri recente ale mișcărilor houthi, susținute de Iran. Printre ținte se numără aeroportul din Riyadh (Arabia Saudită) și „alte infrastructuri critice”.

Americanii au primit alerte de călătorie de la autorități (Sursa: Profimedia)

Atacurile au dus la moartea unor civili și au afectat călătoriile. Oficialii americani avertizează că luptele pot escalada rapid și pot depăși zona în care au loc acum.

Aceștia au spus că americanii care merg în regiune se confruntă și cu alte pericole. De pildă, în Irak și Yemen există riscuri de sănătate.

Răpirile, luarea de ostatici și revoltele civile sunt posibile în Siria, Iran, Irak, Yemen și Liban. Revoltele civile sunt menționate ca risc și în Israel, arată cei de la nypost.com.

Departamentul de Stat al SUA îi încurajează pe cei care călătoresc în aceste țări să se înscrie în Programul Smart Traveler Enrollment Program (STEP). Aici primesc alerte de securitate și noutăți de la ambasadele SUA.

Americanii sunt îndemnați să urmărească știrile locale constant. Mai mult, li s-a transmis să fie pregătiți să rămână adăpostiți acasă, dacă situația se înrăutățește. Li s-a sugerat, de asemenea, că ar trebui să aibă și un plan de plecare de urgență, care să nu depindă de ajutorul guvernului SUA.

Săptămâna trecută, avertismentul pentru Kenya a fost ridicat de la nivelul 2 la nivelul 3. Printre motive au fost riscurile pentru sănătate, criminalitatea, răpirile și terorismul.

Cam în aceeași perioadă, oficialii i-au avertizat pe americanii care merg în China. Riscurile menționate sunt supravegherea, detenția abuzivă și restricțiile ce i-ar putea împiedica să părăsească țara.