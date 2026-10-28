Antena Căutare
Home News Extern SUA avertizează asupra călătoriilor în 13 țări, din cauza riscului de atacuri armate. Care sunt destinațiile vizate

SUA avertizează asupra călătoriilor în 13 țări, din cauza riscului de atacuri armate. Care sunt destinațiile vizate

Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii a transmis alerte de călătorie pentru 13 țări. Află în rândurile de mai jos care sunt destinațiile vizate.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Miercuri, 28 Octombrie 2026, 11:26 | Actualizat Miercuri, 28 Octombrie 2026, 11:27
Descoperă care sunt restricțiile impuse cetățenilor americani | Profimedia
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Americanii au primit avertizări de călătorie pentru mai multe țări din regiunea Orientului Mijlociu. Prezența forțelor yemenite Houthi, susținute de Iran, dar și faptul că există amenințări la adresa americanilor aflați acolo, sunt principalele motive. Informații detaliate, în rândurile de mai jos.

SUA avertizează asupra călătoriilor în 13 țări, din cauza riscului de atacuri armate. Care sunt destinațiile vizate

Cele mai grave avertismente sunt pentru cinci țări. Irak, Iran, Liban, Siria și Yemen sunt încadrate la nivelul 4. Este cel mai înalt nivel de alertă al Departamentului de Stat american și arată că țările respective trebuie evitate în totalitate de cetățenii americani.

Alte opt țări, printre care și Emiratele Arabe Unite, Qatar și Israel sunt la Nivelul 3. Se cere reconsiderarea deplasării în zonă.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Alertă de sănătate într-un județ din România. Peste 300 de cazuri și opt focare active. Spitalele fac față cu greu

Nivelurile de alertă au rămas, în mare parte, aceleași. Totuși, toate cele 13 avertismente au fost actualizate vineri, pe 23 octombrie 2026.

Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii a precizat că în avertismente apar atacuri recente ale mișcărilor houthi, susținute de Iran. Printre ținte se numără aeroportul din Riyadh (Arabia Saudită) și „alte infrastructuri critice”.

imagine cu pasaport si drapel american

Americanii au primit alerte de călătorie de la autorități (Sursa: Profimedia)

Atacurile au dus la moartea unor civili și au afectat călătoriile. Oficialii americani avertizează că luptele pot escalada rapid și pot depăși zona în care au loc acum.

Aceștia au spus că americanii care merg în regiune se confruntă și cu alte pericole. De pildă, în Irak și Yemen există riscuri de sănătate.

Răpirile, luarea de ostatici și revoltele civile sunt posibile în Siria, Iran, Irak, Yemen și Liban. Revoltele civile sunt menționate ca risc și în Israel, arată cei de la nypost.com.

Departamentul de Stat al SUA îi încurajează pe cei care călătoresc în aceste țări să se înscrie în Programul Smart Traveler Enrollment Program (STEP). Aici primesc alerte de securitate și noutăți de la ambasadele SUA.

Americanii sunt îndemnați să urmărească știrile locale constant. Mai mult, li s-a transmis să fie pregătiți să rămână adăpostiți acasă, dacă situația se înrăutățește. Li s-a sugerat, de asemenea, că ar trebui să aibă și un plan de plecare de urgență, care să nu depindă de ajutorul guvernului SUA.

Săptămâna trecută, avertismentul pentru Kenya a fost ridicat de la nivelul 2 la nivelul 3. Printre motive au fost riscurile pentru sănătate, criminalitatea, răpirile și terorismul.

imagine cu drapel american si pasaport american

Cam în aceeași perioadă, oficialii i-au avertizat pe americanii care merg în China. Riscurile menționate sunt supravegherea, detenția abuzivă și restricțiile ce i-ar putea împiedica să părăsească țara.

Scene incredibile pe un bulevard din Seul! O femeie mergea pe mijlocul drumului, iar apoi s-a tăvălit la intervenția pol...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi
Observatornews.ro Leguma exotică, benefică pentru diabetici, cu care un român a dat lovitura. Se vinde cu 45 de lei/kg Leguma exotică, benefică pentru diabetici, cu care un român a dat lovitura. Se vinde cu 45 de lei/kg
Antena 3 Accident feroviar grav în Spania. Două trenuri de călători s-au ciocnit în Toledo: Sunt cel puțin 50 de morți și 179 de răniți Accident feroviar grav în Spania. Două trenuri de călători s-au ciocnit în Toledo: Sunt cel puțin 50 de morți și 179 de răniți
SpyNews Cât de diferit este Montoya, bărbatul care s-a lăsat ispitit de Gabriella Barbu, la Insula Iubirii Spania. Fostul concurent s-a schimbat Cât de diferit este Montoya, bărbatul care s-a lăsat ispitit de Gabriella Barbu, la Insula Iubirii Spania. Fostul concurent s-a schimbat
George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
Comentarii


Citește și
Incident în direct, la o emisiune TV! Un prezentator a lovit o dronă, iar aceasta a rănit o tânără. Momentul, surprins de camere
Incident în direct, la o emisiune TV! Un prezentator a lovit o dronă, iar aceasta a rănit o tânără. Momentul,...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Asasinat în Bulgaria! Un fost europarlamentar a fost împușcat mortal în propria casă. Trei suspecți, reținuți
Asasinat în Bulgaria! Un fost europarlamentar a fost împușcat mortal în propria casă. Trei suspecți, reținuți
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Cât de diferit este Montoya, bărbatul care s-a lăsat ispitit de Gabriella Barbu, la Insula Iubirii Spania. Fostul concurent s-a schimbat
Cât de diferit este Montoya, bărbatul care s-a lăsat ispitit de Gabriella Barbu, la Insula Iubirii Spania. Fostul... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
O parte din blocul din Rahova s-a prăbușit în timpul demolării. Momentul a fost surprins în imagini
O parte din blocul din Rahova s-a prăbușit în timpul demolării. Momentul a fost surprins în imagini Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Reforma administrativă a PSD! Cât ar economisi statul din comasarea primăriilor
Reforma administrativă a PSD! Cât ar economisi statul din comasarea primăriilor BZI
„Slavă ție, Căline!”. Când Sfântul Dumitru e transformat în agent al lui Georgescu. Reportaj de noapte între Dealul Patriarhiei și Arestul Central
„Slavă ție, Căline!”. Când Sfântul Dumitru e transformat în agent al lui Georgescu. Reportaj de noapte... Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Satul vechi de 500 de ani pe care îl poţi lua pe gratis. Are 12 case şi 1,5 hectare de teren
Satul vechi de 500 de ani pe care îl poţi lua pe gratis. Are 12 case şi 1,5 hectare de teren Observator
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin?
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin? MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x