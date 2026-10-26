Alertă de sănătate într-un județ din România. Peste 300 de cazuri și opt focare active. Spitalele fac față cu greu

Alertă de sănătate în județul Brașov. Peste 300 de cazuri de hepatită A, opt focare active și probleme cu locurile disponibile în spital.

Un județ din România se confruntă cu o situație dificilă. | Profimedia

Situație îngrijorătoare într-un județ din România, unde numărul îmbolnăvirilor a crescut considerabil în ultimele luni. Peste 300 de persoane au fost diagnosticate cu o boală contagioasă, iar autoritățile sanitare monitorizează opt focare active. Din cauza numărului mare de pacienți, medicii au fost nevoiți să redirecționeze unii bolnavi către alte spitale.

Peste 300 de cazuri de hepatită A în județul Brașov

Autoritățile sanitare din județul Brașov se confruntă cu o creștere importantă a numărului de îmbolnăviri cu hepatită A, cunoscută și sub denumirea de „boala mâinilor murdare”. Potrivit datelor prezentate de Direcția de Sănătate Publică Brașov, în trimestrul al treilea al anului 2026 au fost înregistrate 283 de cazuri.

În prezent, la nivelul județului sunt monitorizate opt focare active, dintre care două au fost confirmate în ultima săptămână. Situația este dificilă și la Spitalul de Boli Infecțioase din Brașov, unde numărul pacienților a crescut semnificativ. Conform informațiilor prezentate de Observator, 42 de persoane diagnosticate cu hepatită A erau internate în spital la momentul relatării: 22 de copii și 20 de adulți.

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Medicii au fost nevoiți să trimită pacienți la alte spitale

Creșterea numărului de îmbolnăviri a pus presiune pe capacitatea de internare a unității medicale. Potrivit datelor comunicate de conducerea spitalului, în perioada august-octombrie au fost internați 272 de copii și 55 de adulți cu hepatită A.

Din cauza lipsei locurilor, unii pacienți au fost redirecționați către spitale din Făgăraș, Rupea și Sfântu Gheorghe. Cele opt focare active sunt monitorizate de DSP Brașov, iar două dintre cele mai recente au fost identificate în Rupea și Vama Buzăului.

Cum se transmite hepatita A și ce recomandă medicii

Hepatita A este o infecție virală care afectează ficatul și se transmite în principal prin consumul de apă sau alimente contaminate, prin mâini murdare ori prin contact apropiat cu o persoană infectată. Printre simptome se pot număra febra, oboseala, lipsa poftei de mâncare, greața, durerile abdominale și îngălbenirea pielii sau a ochilor.

Medicii recomandă spălarea riguroasă a mâinilor cu apă și săpun, în special după folosirea toaletei și înainte de masă. Vaccinarea împotriva hepatitei A reprezintă o altă măsură importantă de prevenție.