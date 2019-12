SUA efectuează un test de rachetă balistică interzisă de Tratatul INF, Rusia, ”îngrijorată”

Statele Unite au efectuat testul joi.

The US Department of Defense says it has test-fired a ground-launched intermediate-range ballistic missile from a base in the western state of California. tests ground-launched ballistic missile that would’ve been banned by treaty with Russia

— ivan (@ivan8848)

Washingtonul s-a retras în august din Tratatul INF, semnat în 1987 cu Rusia, după ce au acuzat Moscova de încălcarea acestuia, ceea ce Kremlinul dezminte.