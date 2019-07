Trei morți peste 60 de răniți, în urma unui atac armat, la un festival gastronomic din SUA. Criminalul este de negăsit!

O înregistrare haotică pe Twitter, postată duminică după-amiază, în jurul orei locale 18:00 (ora României, luni, 04:00) arată vizitatorii de la festival fugind panicaţi.

Momentan nu este clar câte victime sunt, însă Poliţia din Gilroy a transmis că incidentul este încă în desfăşurare. Daily Mail confirmă trei decese.

„Gândurile poliţiei din departamentul Gilroy şi ale întregii comunităţi sunt alături de victimele împuşcăturilor de azi de la Festivalul Usturoiului. Scena este încă activă”, a scris pe Twitter poliţia locală.

Focurile de armă au făcut 11 victime, a transmis NBC News, citând surse de pe serviciile de ambulanţă chemate la Gilroy Garlic Festival, un eveniment anual cu o durată de trei zile în oraşul Gilroy.

Înregistrări video postate pe reţele sociale arată persoane care par să fugă de un atacator, unele informaţii anunţând mai mulţi posibili agresori.

As a reminder please do not come to Christmas Hill Park, this is still an active crime scene.

We will be sharing information with the media soon and thank you for your patience during this rapidly evolving situation. #GilroyActiveShooter