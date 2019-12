Trump îndeamnă Rusia, Siria şi Iranul să înceteze ”carnagiul” civililor sirieni la Idleb şi laudă Turcia care ”lucrează dur” să-l oprească

”Rusia, Siria şi Iranul omoară sau sunt pe punctul să omoare mii de civili nevinovaţi în provincia Idleb. Nu o faceţi!”, a tunat pe Twitter locatarul Casei Albe, salutând Turcia, care ”lucrează dur pentru a opri acest carnagiu”.

Russia, Syria, and Iran are killing, or on their way to killing, thousands if inocent civilians in Idlib Province. Don’t do it! Turkey is working hard to stop this carnage.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump)

De la 16 decembrie, forţele preşedintelui sirian Bashar al-Assad, susţinute de aviaţia rusă, şi-au intesnificat bombardamentele în această regiune, şi poartă confruntări armate violente la sol cu jihadişti şi rebeli, în pofida unui armistiţiu anunţat în august.