Trump ”nu ne-a lăsat altă opţiune”, justifică Pelosi lansarea procedurii de destituire a lui Trump şi-i îndeamnă pe democraţi şi pe republicani ”să pună ţara înaintea partidelor”

Şefa democraţilor în Congresul american Nancy Pelosi a dat asigurări vineri că faptele care au condus la lansarea unei proceduri de destituire a lui Donald Trump sunt ”irefutabile” - ”el nu ne-a lăsat altă opţiune”, relatează AFP.

Casa Albă este zguduită de scandalul declanşat de semnalarea unui avertizor de integritate a unei convorbiri la telefon între preşedinţii american şi ucrainean, în care Trump i-a cerut omologului său Volodimir Zelenski să ancheteze cu privire la potenţialialul său rival în alegerile prezidenţiale din 2020 Joe Biden.

Nancy Pelosi a anunţat marţi, în urma acestui scandal, lansarea unei proceduri de destituire a celui de-al 45-lea preşedinte al Statelor Unite.

”Ceea ce face preşedintele este clar, iar el nu ne-a lăsat altă opţiune decât să mergem înainte”, s-a justificat Nancy Pelosi într-un interviu acordat postului MSNBC.

În faţa ”unei probleme de securitate naţională atât de capitală, el nu le-a lăsat altă opţiune”, a repetat ea.

Speaker Pelosi: "The president of the United States used taxpayer dollars to shake down the leader of another country for his own political gain."



Watch more:

— MSNBC (@MSNBC)

Cu câteva zile înaintea apelului telefonic dintre cei doi lideri, Donald Trump a blocat un ajutor militar în valoare de de aproape 400 de milioane de dolari destinat Kievului, care a fost deblocat la începutul lui septembrie.

Democraţii îl suspectează pe locatarul Casei Albe că s-a folosit de acesta ca de o pârghie cu scopul de a exercita presiuni asupra lui Zelenski.

Întăriţi de controlul lor asupra Camerei Democraţilor, ei ar putea să-l pună pe Trump sub acuzaţie (”impeachment” în engleză).

Această iniţiativă - rară în istoria americană - are, pentru moment, puţine şanse de succes, din cauza majorităţii republicane care-i este loială miliardarului republican în Senat, însărcinat de Constituţie să-l judece.

Nancy Pelosi i-a îndemnat vineri pe democraţi şi pe republicani ”să pună ţara înaintea partidelor”.

Sursa : news.ro