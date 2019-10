Trump postează pe Twitter un montaj fotografic în care-l decorează pe câinele ”erou” Conan

În imagine, preşedintele american îi pune o medalie la gât câinelui care ar fi contribuit la descoperirea şi eliminarea liderului Statului Islamic (SI) Abu Bakr al-Baghdadi.

Thank you Daily Wire. Very cute recreation, but the “live” version of Conan will be leaving the Middle East for the White House sometime next week!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump)

Însă se poate observa uşor că este vorba despre un montaj, realizat de site-ul ultraconservator The Daily Wire, care nu a omis să înlocuiască medalia cu laba unui câine.