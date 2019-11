Trump se mută cu domiciliul fiscal de la New York în Florida

”Familia mea şi cu mine vom transforma Palm Beach (Florida) în principalul nostru loc de reşedinţă”, a scris pe Twitter fostul om de afaceri.

”Ador New Yorkul şi newyorkezii şi aşa va fi mereu, dar, din nefericire, în pofida milioanelor pe care le plătesc impozit municipalităţii, colectivităţilor locale şi statului în fiecare an, am fost tratat foarte rău de către aleşi atât (la nivel de) oraş, cât şi (la nivel de) stat”, a deplâns el.

”Puţini au fost trataţi atât de rău”, a insistat el.

Potrivit The New York Times (NYT), Donald Trump şi soţia sa Melania au notificat deja fiscul, în septembrie, cu privire la faptul că principala lor reşedinţă este de-acum Palm Beach (sud-est).