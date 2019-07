Un bărbat din Florida a fost arestat după ce a urinat pe o mașină de poliție

După cum a raportat Local10, Leal-Vasquez a ales să ignore diferitele semne de "nu intra", în timp ce mergea cu bicicleta direct în parcarea închisă a secției de poliție.

Potrivit afirmației de arestare obținută de Local10, bărbatul a informat ofițerii că se deplasase acasă după muncă, când - după ce se bucurase de trei beri - și-a dat seama că trebuie să folosească toaleta. Nu este clar motivul pentru care Leal-Vasquez a ales să folosească o mașină de poliție ca pe o baie publică.

Se pare că utilizarea unei mașini de poliție pe post de pișoar este o situație mai puțin întălnită de ofițerii de poliție.

Directorul de siguranță publică din Newark, Anthony Ambrose, a făcut următoarea declarație la acea dată: „Nu vom tolera absolut deloc lipsa de respect față de poliție. Considerăm asta ca o insultă personală. Când departamentul nostru a luat la cunoștință acest lucru, ne-am moilizat repede pentru a-l reține pe suspect”.

Un incident similar s-a întâmplat și în ultima lună din Marea Britanie. După cum a relatat East Anglian Times, un bărbat a fost arestat după ce a urinat pe o mașină de poliție britanică de transport (BTP) aproape de stația Colchester.

BTP a postat după un timp un mesaj pe Twitter în care a scris: „Camionul nostru este curat și înapoi pe drum”

Colchester: We've arrested an individual who chose to urinate on our van outside a supermarket near North Station before trying to make off from us in a car.



During a post arrest search we found a knife on him 👎



He's now bedded down and our van is clean & back on the road 👍👮‍♂️ pic.twitter.com/O32eHkgPn7