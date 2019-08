Un bărbat înjunghiat în faţa sediului Ministerului britanic de Interne la Londra; un bărbat arestat, anunţă poliţia

Un bărbat a fost grav rănit prin înjunghiere, joi, în faţa sediului Ministerului britanic de Interne, la Londra, a anunţat poliţia, care a procedat la o arestare, iar viaţa victimei este în pericol, a precizat poliţia într-un comunicat, relatează AFP.

”Un bărbat a fost arestat, suspectat (de faptul) că a provocat leziuni corporale grave şi a fost condus la un post de poliţie”, precizează poliţia.

Forţele de ordine anunţă că urmează să stabilească ”circumstanţele exacte” ale agresiunii.

Poliţia, care a fost alertată imediat după ora locală 13.30 (15.30, ora României), a instituit un perimetru de securitate în zonă.

O fotografie difuzată de presa britanică surprinde un bărbat escortat de serviciile de salvare, cu faţa însângerată, acoperită cu un pansament. El este la bustul gol, are o haină pe umeri şi sâge pe burtă.

Contactat de AFP, Ministerul de Interne nu a comentat.

