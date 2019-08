Un Boeing 787 a început să se dezmembreze, în timpul zborului! „O bucată din avion ne-a distrus mașina!”

O problemă tehnică la unul dintre motoarele unei aeronave Boeing 787 a creat haos deasupra orașului Roma. La doar câteva minute de la decolare, comandantul navei a fost obligat să facă o aterizare de urgență, pe Aeroportul Fiumicino.

În timpul aterizării din avion s-au desprins câteva fragmente. Cu toate acestea, aeronava a aterizat fără probleme, în prezenţa autospecialelor de urgenţă şi a pompierilor desfăşurate pe pistă, aşa cum era de aşteptat în aceste cazuri, gata să intervină în caz de nevoie.

Pasagerii au fost evacuați, iar tehnicienii au început inspecția avionului. Din primele informații, ar fi apărut la motorul stâng, care ar fi implodat, desprinzându-se o serie întreagă de fragmente.

Fragmentele au căzut pe pământ în zona insulei Sacra, lovind mai multe case şi maşini parcate, şi au spart unele ferestre. Nimeni nu a fost rănit.

@AirCrash_ @AirCrashMayday Today a Norwegian 787 has an engine failure taking-off from Roma to Los Angeles. Trent 1000 pieces did fall over Fiumicino city pic.twitter.com/3OBeQUz1jO