La trei zile după ce a încercat să evadeze din închisoare deghizându-se într-o adolescentă, traficantul de droguri Clauvino da Salva a fost găsit mort

Clauvino da Silva, în vârstă de 42 de ani, a încercat sâmbătă, în zadar, să iasă pe poarta principală a unei închisori de la Rio de Janeiro, purtând o mască de silicon, o perucă cu părul lung şi haine aparţinând fiicei sale în vârstă de 19 ani, care tocmai îl vizitase.

Clauvino da Silva was part of the leadership of one of the most powerful criminal groups in Brazil. He was trying to pass as his 19-year-old daughter, who was visiting him that day.

Deţinutul ispăşea o pedeapsă de 73 de ani de închisoare, după ce a fost găsit vinovat de trafic de droguri.

Fiica sa a fost arestată, dar şi alţi şapte vizitatori ai închisorii.

La trei zile după eşecul tentativei sale de evadare, Clauvino da Silva, un membru al gangului Comando Vermelho (comandoul roşu), a fost găsit mort în celula sa, într-o închisoare de înaltă securitate.

”Deţinutul pare că s-a spânzurat cu un cearşeaf”, au anunţat autorităţile penitenciare într-un comunicat, adăugând că o anchetă a fost deschisă în vederea stabilirii circumstanţelor decesului.

Săptămâna trecută, o înfruntare între deţinuţi membri ai unor facţiuni rivale care fac trafic cu droguri s-a soldat cu 58 de morţi în statul Para (nord), unul dintre cele mai sângeroase masacre din istoria închisorilor braziiene.

Sursa : news.ro